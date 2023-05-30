Межі оспорюваної ділянки позначені червоним кольором

Галицький районний суд Львова скасував арешт земельної ділянки біля заказника «Торфовище Білогорща», що належить гаражно-будівельному кооперативу «Індустріал» й тепер власники землі зможуть її перепродати. Арешт був накладений два роки тому в межах кримінального провадження щодо незаконної приватизації майже 22 га комунальної землі. Про це 30 травня повідомило антикорупційне видання «Наші Гроші. Львів».

Йдеться про ділянку площею 21,5 га у Рясне-Руському, біля заказника «Торфовище Білогорща». У 2020 році Рясне-Руська сільська рада безкоштовно передала у приватну власність гаражно-будівельним кооперативам понад 65 га землі, серед них найбільша ділянка перейшла у власність ГБК «Індустріал». Вартість землі оцінюється у 844 млн грн.

Через роздачу комунальної землі Львівська міськрада звернулась до в прокуратуру й в межах відкритого кримінального провадження суд наклав арешт на оспорювані ділянки. 2 березня 2023 року Господарський суд Львівської області визнав недійсним рішення Рясне-Руської сільради про передачу ділянки у власність гаражному кооперативу «Індустріал», а також скасував державну реєстрацію права власності на цю землю.

Однак «Індустріал» подав апеляцію на це рішення суду й поки триває її розгляд власник ГБК Денис Попов звернувся в суд, щоб скасувати накладений на неї арешт. 26 травня Галицький районний суд Львова розглянув клопотання керівника ГБК й арешт скасував. На думку судді Віктора Романюка, за два роки досудового розслідування члени ГБК «Індустріал» не отримували повідомлення про підозру, тож підстав для арешту ділянки немає. Тепер власник кооперативу може продати чи здати ділянку в оренду.

Обслуговуючий кооператив «ГБК "Індустріал"» зареєстрували за два тижні до роздачі сільрадою землі у Львові на вул. Остроградських, 20. Кінцевими бенефіціарами ГБК є львів’яни Денис Попов, Ірина Гавінська та Андрій Андрух.