Червоним кольором позначена спірна ділянка, що фактично розташована в межах Львова

Господарський суд Львівської області скасував рішення Рясне-Руської сільської ради про передачу понад гектара землі у власність гаражно-будівельного кооперативу «Баторі Авто». Ділянку повернуть в комунальну власність Львівської міської ради.

Йдеться про ділянку площею 1,10 га у Рясне-Руському, яку жовтні 2020 року, незадовго до приєднання села до Львівської ОТГ, сільрада передала у приватну власність гаражно-будівельному кооперативу «Баторі Авто». Тоді загалом сільрада роздала під приватизацію 65 га землі для 18 гаражних кооперативів, які створили незадовго до ухвалення рішень.

Через незаконну роздачу комунальних земель Франківська окружна прокуратура звернулась до суду, адже за Генеральним планом Львова та планом зонування, земельна ділянка належить до території багатоповерхової житлової забудови. В межі чинного генплану села Рясне-Руська спірна земельна ділянка не входила, тому і план зонування та детальний план території на неї не розробляли.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Львівської міської ради, 13 листопада Господарський суд позов прокуратури задовольнив і визнав недійсними рішень Рясне-Руської сільської ради 22 жовтня 2020 року про передачу у власність ОК ГБК «Баторі Авто» ділянки та скасування державної реєстрації права власності на неї. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ОК ГБК «Баторі Авто» зареєстроване у жовтні 2020 року, тобто, менш, ніж за місяць до роздачі землі. Його засновниками вказані Петро Прийма, Ігор Колодій та Володимир Воробель.