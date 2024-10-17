Приєднані у 2020 році до Львівської ОТГ громади незаконно роздали у приватну власність понад 300 га землі вартістю 630 млн грн. Про це під час пленарного засідання в четвер, 17 жовтня, повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

За його словами, більшість земель незаконно роздали без торгів у приватну власність незадовго до місцевих виборів у 2020 році. Найбільше земель роздали в Дублянах – 77 га, Гряді – 62 га та Рясне-Руському – 60 га. Зараз справи про повернення цих ділянок перебувають у судах. Частково міськраді вдалось повернути низку комунальної землі в Рясне-Руському, зокрема, заказник «Торфовище Білогорща». Водночас слідчі розслідують кримінальну справу через роздачу землі щодо колишньої сільської голови Рясне-Руського Емілії Смокоровської.

Також Любомир Зубач додав, що Львівська міськрада виявила захоплення 45 ділянок на межі Львова та Зубри, через які мала пролягати нова міська вулиця – просп. Вернадського. У вересні суд повернув найбільшу з них у власність Солонківської сільради. Цю схему та причетних до неї посадовців ZAXID.NET детально описував у матеріалі «Трамвай на Зубру не поїде».

Нагадаємо, у 2023 році поліція відкрила кримінальну справу через самовільне захоплення близько 50 га біля урочища Двірський Ліс між селами Ситихів та Малі Підліски. Частина цих земель призначена для будівництва концесійної дороги Львів – Краковець, що має стати частиною Північної об’їзної Львова, однак аграрії її розорали та засіяли. Пізніше в міській раді уточнили, що аграрії захопили 123 га землі біля Львова. Приватизацію землі під Північну об’їзну розслідує ДБР.