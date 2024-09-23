Тарас Колодій (на фото праворуч) є зятем голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича (на фото ліворуч)

Пустомитівський районний суд повернув у комунальну власність Солонківської сільської ради 1,9 га землі за трамвайним кільцем на Сихові. Цю ділянку незаконно передали у власність учасника АТО, після чого він продав її зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію. Лише після звернення прокуратури, сільрада подала в суд щодо повернення землі в комунальну власність.

Справа стосується ділянки площею майже 1,9 га за трамвайним кільцем на вул. Вернадського на Сихові, що фактично розташована на території Зубри. У грудні 2020 року Львівська міськрада виявила, що відділ у Чорнобаївському районі ГУ Держгеокадастру у Черкаській області сформував цю ділянку із пасовища. Після цього Львівська міськрада звернулася в обласне управління Держгеокадастру з проханням не передавати землю у приватну власність, оскільки, згідно з генпланом Львова та Зубри, через неї має пролягати проектована вул. Вернадського, що з’єднає просп. Червоної Калини та вул. Стрийську.

Червоним кольором позначені 1,9 га землі, відведені за генпланом під будівництво нової вулиці у Львові

Однак у березні 2021 року ГУ Держгеокадастру у Львівській області видав наказ про виділення земельної ділянки у приватну власність під ведення сільського господарства учаснику АТО, львів’янину Олегу Дідуху. За місяць він ушестеро дешевше від ринкової ціни продав цю ділянку зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію.

Через продаж землі під міську вулицю Львівська міська рада звернулася в прокуратуру, яка надіслала звернення у виконком Солонківської сільради щодо повернення землі в комунальну власність. У межах провадження Пустомитівський районний суд наклав на ділянку арешт. На думку суду, Держегеокадастр не мав права розпоряджатися цією ділянкою, оскільки у 2021 році, за змінами до земельного законодавства, її мали б передати Солонківській сільраді.

У квітні 2023 року стало відомо, що Солонківська сільська рада подала позов проти зятя голови ОТГ Богдана Дубневича Тараса Колодія з вимогою повернути приватизовані 1,9 га. У суді його адвокат стверджував, що у цій справі не можна брати до уваги генплан Львова, оскільки ділянка розташована проза межами міста. Однак суд встановив, що розроблена документація на землю під ведення селянського господарства не відповідає земельному законодавству.

Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського районного суду Наталія Добош позов Солонківської сільради задовольнила і зобов’язала Тараса Колодія повернути 1,9 га землі в комунальну власність. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у січні 2023 року слідчі повідомили про підозру заступнику керівника ГУ Держгеокадастру Львівської області 43-річному Василю Собку у перевищенні службових повноважень. У 2021 році він тимчасово виконував обов’язки керівника управління й разом зі спільниками підписав накази про приватизацію низки ділянок під міську вулицю Львова.

Додамо, що окрім ділянки під вул. Вернадського, Тарас Колодій та інші родичі братів Дубневичів контролюють ще близько 120 га землі між селами Пасіки-Зубрицькі та Зуброю.