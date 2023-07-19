Червоним кольором позначені ділянки заказника, які перейшли в приватну власність

Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати рішення Львівської облради про створення заказника «Торфовище Білогорща». Із відповідним позовом до суду звернулася низка гаражних кооперативів, які незаконно отримали ділянки в межах заказника від Рясне-Руської сільради. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 19 липня.

29 жовтня 2019 року Львівська обласна рада своїм рішенням створила ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща» площею 92 га. У 2020 році Рясне-Руська сільська рада, незадовго до приєднання села до Львівської ОТГ, прийняла рішення про передачу 15 га ландшафтного заказника в приватну власність. Землю на території заказника отримали гаражні кооперативи, засновані після створення самого заказника, приблизно за місяць до роздачі земель. Зокрема ділянки отримали ТзОВ «Галтекс-Брухт», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Автосвіт"», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Пікап"», ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Автомеханік"» та ОК «Гаражно-будівельний кооператив "Сілвер Авто"».

«Згідно з генпланом Львова, це землі промисловості. Тобто вони не можуть бути заказником. Ми зробили відповідні документи і відповідно роздали. Я вважаю, що ми все зробили правильно», – коментувала тоді ситуацію екс-голова Рясне-Руської громади Емілія Смокоровська.

Невдовзі Львівська обласна прокуратура звернулася до суду через незаконну приватизацію земель й частину ділянок уже повернули у комунальну власність. Втім гаражні кооперативи вирішили оскаржити створення заказника в суді. Вони вимагали визнати протиправним і скасувати рішення ЛОР «Про оголошення ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща"».

Львівський окружний адмінсуд розглядав справу півтора року. 19 липня суд відмовив кооперативам у задоволенні позову та зберіг заказник у затверджених межах. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що співвласниками кооперативу «Пікап» є син колишнього депутата Рясне-Руської сільради Андрій Піх та бізнес-партнер сім’ї екс-секретаря ради Святослава Хацка – Тарас Дмитришин. Родина самого Хацка теж отримала чимало землі в Рясне-Руській. Серед власників кооперативу «Автосвіт» є дружина екс-чиновника Рясне-Руської сільради Єгора Сухецького – Марія Скобало.

Серед засновників ГБК «Сілвер-Авто» атовець Андрій Рудий, місцева жителька Олександра Чудяк та місцевий житель Ігор Машевський – член ГО «Рясне-Руська громада», виступає за від'єднання Рясне-Руського від Львівської міської громади. Засновниками «Автомеханіка» є Микола Бутенко з Ковеля і двоє підприємців з Одещини: Георгій Ребечар та Костянтин Роганков.