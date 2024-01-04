Емілія Смокоровська 14 років була головою Рясне-Руської сільради біля Львова

Поліція Львівської області повідомила про підозру у незаконній передачі комунальної землі в приватну власність колишній голові Рясне-Руської сільради. Це вже третя підозра Емілії Смокоровській за земельні махінації.

«У листопаді 2020 року підозрювана була головою сільради і незаконно передала у приватну власність мешканцям села три земельні ділянки площею 1 га і вартістю майже 3 млн грн. Для цього жінка підписала та скріпила печаткою завідомо неправдиві офіційні документи – рішення про надання земель у власність громадян», – ідеться в повідомленні прокуратури Львівської області.

Та в листопаді 2020 року земля вже перебувала на балансі Львівської ОТГ і лише Львівська міська рада могла нею розпоряджатися.

Жінка підозрюється у зловживанні владою або службовим становищем і в службовому підробленні. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній, – позбавлення волі на термін до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А також – штраф розміром 8,5-17 тис. грн. Досудове розслідування триває.

У прес-службі прокуратури Львівської області ZAXID.NET підтвердили, що цій же жінці повідомляли про підозру за аналогічними статтями ККУ, але стосовно інших земельних ділянок в селі Рясне-Руське. За даними ZAXID.NET, ідеться про колишню голову Рясне-Руської сільради 67-річну Емілію Смокоровську, якій вже оголошували про підозру у підробленні документів щодо двох ділянок вартістю 900 тис. грн і земель лісового фонду вартістю майже 2 млн грн.

Додамо, що Емілія Смокоровська 14 років була головою Рясне-Руської сільради – до моменту приєднання села до Львівської ОТГ.