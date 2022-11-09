Емілія Смокоровська керувала Рясне-Руською сільрадою 14 років

Екс-голову Рясне-Руської сільської ради, що біля Львова, Емілію Смокоровську підозруюють у махінаціях із землею на суму майже 2 млн грн. За версією правоохоронців, екс-очільниця сільради незаконно передала у приватну власність 0,5 га земель лісового фонду.

«Оперативники спецслужб встановили, що впродовж 2020 року вже колишня посадовиця, використовуючи службове становище, фальсифікувала офіційні документи. В результаті такої злочинної діяльності вона змогла незаконно передати у власність іншим особам земельні ділянки лісфонду площею понад 0,5 га», – йдеться в повідомленні СБУ Львівщини, поширеному у середу, 9 листопада.

За даними прокуратури Львіващини, екс-голова Рясне-Руської сільради внесла до документів завідомо неправдиві дані про місце розташування 5 земельних ділянок лісового фонду, які в подальшому були незаконного передані у власність фізичних осіб. Таким чином із користування Яворівського ДЛГП «Галсільліс» вибули землі площею понад 0,5 га, вартість яких понад 1,9 млн грн.

Екс-голові сільської ради оголосили підозру за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ). Невдовзі суд розгляне колопотання слідства про обрання їй запобіжного заходу та арешту її майна.

Правоохоронці перевіряють інші земельні рішення на території цієї сільської ради та причетність до схеми інших осіб.

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваної сільської голови. За даними ZAXID.NET, фігуранткою цієї справи є 66-річна Емілія Смокоровська, яка 14 років керувала сільською радою Рясне-Руської – до моменту приєднання села до Львівської громади у 2020 році.