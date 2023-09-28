Емілія Смокоровська 14 років очолювала Рясне-Руську сільську раду

Колишню голову сільської ради на Львівщині підозрюють у незаконній роздачі комунальної землі. За даними ZAXID.NET, ідеться про колишню голову Рясне-Руської сільради 67-річну Емілію Смокоровську, яка віддала в приватну власність дві комунальні ділянки, що належали Львівській міськраді.

Як повідомили 28 вересня в прокуратурі, у 2020 році екс-голова сільради незаконно передала у приватну власність місцевим мешканцям дві земельні ділянки площею майже 0,2 га. Йдеться про землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Їх загальна вартість становить понад 900 тис. грн. Для цього колишня посадовиця підписала рішення про надання земель у приватну власність, однак ці земельні ділянки не були сформовані в межах села і не мали кадастрових номерів, тому розпоряджатися ними могла Львівська міська рада.

«При цьому, голова достовірно знала, що на час прийняття нею цих рішень сільська рада вже була включена до складу Львівської ОТГ, а тому рішення про затвердження проекту землеустрою та передачі цих земельних ділянок повинно було вирішуватись на відповідних сесіях Львівської міської ради», – повідомили в поліції.

Екс-посадовиці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем за ч. 1, 2 ст. 364 ККУ. У прокуратурі не уточнюють, про кого саме йдеться, однак вказують, що це колишня голова однієї із сільських рад Яворівського району. Вочевидь ідеться про екс-голову Рясне-Руської сільради Емілію Смокоровську, адже це єдина сільська рада Яворівського району, якою у 2020 році керувала жінка, і котра ввійшла до Львівської ОТГ.

У листопаді 2022 року Емілії Смокоровській уже повідомляли про підозру за махінації з землею лісового фонду на суму майже 2 млн грн.