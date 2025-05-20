Йдеться про будівництво ЖК на вул. Під Голоском, 4

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ТОВ «Львів Буд Покізол» сплатити міській раді Львова 5,9 млн грн боргу за пайовий внесок. Про це 20 травня повідомив юридичний департамент ЛМР.

Йдеться про будівництво масштабного житлового комплексу на вул. Під Голоском, 4, на яке ТОВ «Львів Буд Покізол» отримало перші містобудівні умови та обмеження ще у 2018 році. Згідно з виданим дозволом на будівництво, забудовник повинен був внести майже 6 млн грн пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова.

Через невиконання забудовником зобовʼязань прокуратура звернулася в суд. 20 травня Господарський суд зобовʼязав ТОВ «Львів Буд Покізол» сплатити міській раді 5,9 млн грн боргу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Львів Буд Покізол» зареєстроване у 2001 році. Засновниками компанії вказані громадянин Канади Андрій Лозинський та львівʼянин Роман Жишко. Андрій Лозинський свого часу заснував чи не першу у Львові консалтингову компанію для допомоги емігрантам «Еміграційний Міст – Україна». Роман Жишко володіє заводом з виробництва пінопласту.

За інформацією NGL.media, партнером будівництва ЖК на вул. Під Голоском, 4 було «Ріел-Майно», співвласником якого є ресторатор та брат колишнього члена виконкому Львівської міської ради Ореста Печенка – Руслан Печенко.