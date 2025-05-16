На території Emily Resort збудують готельно-оздоровчий комплекс та багатофункціну будівлю

На території елітного курорту Emily Resort у Винниках збудують готельно-оздоровичй комлекс та багатофункційну будівлю із експлуатованою покрівлею. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 16 травня.

Йдеться про територію поблизу колишнього Винниківського озера на вул. Богдана Хмельницького – Забави, де збудували відпочинковий комплекс Emily Resort.

Візуалізація комплексу

«В доповнення комплексу, який є поруч, на ділянках, які викупили в приватних осіб, підприємці планують будівництво готельно-оздоровчого комплексу і вирішити питання паркування, яке там гостро стоїть», – повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Замовниками будівництва є ТзОВ «Емілі Резорт» та Юлія Козловська – дружина львівського бізнесмена Григорія Козловського, який збудував елітний відпочинковий комплекс у Винниках поруч із комунальним озером.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року депутати Львівської міської ради затвердили детальний план території на вул. Забави та Хмельницького у Винниках, що передбачає масштабну розбудову елітного курорту Emily Resort. Зокрема тут планують облаштувати СПА-центр, готелі та нові корпуси академії футболу. Загалом ДПТ охоплює територію 118,8 га, серед яких Винниківський ліс та суміжна до відпочинкового комплексу Emily Resort.

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують кримінальну справу щодо приватизації майже 16 га землі навколо Винниківського озера.