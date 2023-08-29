На місці міського озера у Винниках відкрили елітний курорт Emily Resort.

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують кримінальну справу щодо приватизації майже 16 га землі навколо Винниківського озера. У 2021 році землю приватизувала сім’я львівського бізнесмена Григорія Козловського, а торік на місці міського озера відкрили елітний курорт Emily Resort. Про кримінальне провадження щодо приватизації земельної ділянки з озером у Винниках стало відомо з ухвал Вищого антикорупційного суду. У межах провадження в липні 2023 року суд наклав арешт на майно колишнього голови Винниківської міської ради покійного Володимира Квурта.

Йдеться про понад 25,7 га землі в межах колишнього міського озера на вул. Хмельницького, 9 у Винниках. Цю землю впродовж багатьох років орендувало ТзОВ «Краківський ринок», а в 2017 році суборендарем частини ділянки навколо озера стало ТзОВ «Академія футболу», засновником якого був бізнесмен і депутат Львівської міськради Григорій Козловський. Невдовзі компанія та родичі бізнесмена різними частинами отримали майже 17 га землі навколо озера в постійне безкоштовне користування, а в 2020 році Винниківська міська рада продала «Академії футболу» цю землю за 17,5 млн грн.

Зеленим кольором позначена спірна ділянка

Після виготовлення всіх документів у 2018 році на території біля озера розпочалось масштабне будівництво відпочинкового комплексу, а саме озеро на час робіт висушили. У червні 2022 року на місці колишнього міського озера відкрили елітний відпочинковий комплекс Emily Resort.

Зараз ділянка під озером площею 9,7 на із прибережною зоною належить міській раді й призначена для будівництва й обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. З грудня 2018 року право постійного користування земельною ділянкою належить ТзОВ «Академія футболу». Ділянка ж навколо озера площею майже 16 га з 2021 року приватизована дітьми Григорія Козловського – Софією Максимець, а також Яремою, Діаною, Юліаною та Святославом Козловським. Ще кілька невеликих ділянок під будівлями навколо озера також перебувають у приватній власності «Академії футболу», Яремі та Юліанні Козловським, а також бізнес-партнеру Григорія Козловського, депутату Львівської міськради Олексію Різнику.

5 січня 2023 року за фактом протиправного продажу 16 га землі навколо озера у Винниках детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 щодо службових осіб розформованої [внаслідок приєднання до Львівської ОТГ] Винниківської міської ради. За версією слідства, колишній голова Винниківської міської ради Володимир Квурт передав у власність та надав в постійне користування за заниженою ціною землі водного фонду загальною площею близько 25,7 га, таким чином порушивши земельне законодавство.

21 червня в межах кримінального провадження в будинку Володимира Квурта, який помер 28 грудня 2022 року, провели обшуки, під час яких слідчі вилучили ноутбук та телефон, якими користувався екс-голова Винників. 22 червня за рішенням НАБУ ці речі визнали доказами в кримінальному провадженні, тож 6 липня ВАКС це майно арештував. 2 серпня Апеляційна палата ВАКС, що розглядала скаргу дружини Володимира Квурта Анджеліки Квурт, залишила цю ухвалу чинною.