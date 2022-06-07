На території комплексу розташоване озеро та два дитячі басейни, а також пляжна зона

У середу, 8 червня, у Винниках відкриють відпочинковий комплекс Emily Resort, що розташований на місці Винниківського озера. Зокрема, від завтра, курорт розпочне купальний сезон та відкриє пляж для відвідувачів.

«Вже від завтра, 8 червня, та щодня приходьте на City Beach – новий найбільший піщаний пляж для відпочинку біля кришталевого озера, який знаходиться всього у 4-х кілометрах від центру міста», – повідомили на сторінці Emily Resort у Fаcebook.

На території відпочинкового комплексу розташоване озеро та два природні басейни для дітей глибиною 50 см та 90 см, фудкорт, роздягальні із шафками на замку, душовими та зонами для сушки речей.

Комплекс працює в тестовому режимі без шезлонгів щодня з 10:00 до 20:00. Відвідування пляжної зони впродовж усього дня для дорослих коштує 300 грн. Для дітей, а також ветеранів АТО і військових ЗСУ вхід безкоштовний. На територію комплексу заборонено приносити власну їжу та напої.

Відпочинковий комплекс Emily Resort розташований на місці висушеного у 2018 році Винниківського озера. На довколишній території збудували «Академію футболу» з тренувальною базою для футболістів та відпочинковий комплекс. Зокрема, дно озера забетонували, а навколо збудували низку будівель, де буде санаторій, харчоблок та зони відпочинку з басейнами.

На території комплексу уже облаштувати лижний спуск, який запрацював у тестовому режимі наприкінці січня. На території відпочинкового комлпексу Emily Resort ще планують відкрити спа-центр, готель на 166 номерів, спорткомплекс, розважальні зони для дітей. Окрім того, там уже працює дитяча футбольна академія клубу «Рух».

Будівництвом спортивно-відпочинкового комплексу у Винниках займається ТзОВ «Академія футболу», що належить екс-депутату Львівської облради Григорію Козловському та його дружині Юлії Козловській (Думанській).