На території Emily Resort між Львовом і Винниками облаштували три траси різної складності і запустили крісельний витяг

У четвер, 27 січня, у тестовому режимі відкриють лижні траси нового відпочинкового гірськолижного комплексу Emily Resort між Львовом і сусідніми Винниками. Наразі траси відкриють усім бажаючим безкоштовно, але лише на дві з половиною години – із 14:00 до 16:30.

Про тестове відкриття гірськолижного курорту у Винниках повідомили у середу, 26 січня, на сторінці Emily Resort в Instagram.

«О 14:00 кожен бажаючий зможе покататися на лижах не виїжджаючи за межі міста, адже гірськолижний курорт Emily Resort знаходиться всього лише за 4 км від центру Львова! На Вас чекає надсучасний гірськолижний витяг аж з трьома просторими трасами для катання не лише у зимовий період, а й цілий рік!», – повідомили у середу, 26 січня, на сторінці Emily Resort.

Також у повідомленні зазначено, що наразі схил працюватиме у тестовому режимі. Тож відвідувачів просять мати власне екіпірування, адже прокат працювати не буде. Також під час тестового катання не буде можливості скористатись послугами інструктора. Вхід буде безкоштовним, але за умови попередньої реєстрації.

Загалом на території комплексу облаштовані три гірськолижні траси різної довжини, працює крісельний підйомник та тюбінг-траса. Адміністрація Emily Resort запевняє, що після офіційного відкриття траси будуть доступні для катання цілий рік завдяки спеціальним технологіям.

У коментарі ZAXID.NET юрист відпочинкового комплексу і депутат Львівської міськради Олексій Різник зазначив, що тестування різних систем триватимуть орієнтовно до літа. Офіційно відкрити гірськолижні траси планують уже з наступного сезону.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що весною цього року тут також планують запустити роботу гідропарку (штучного озера з відпочинковою зоною і розвагами), який облаштували на місці Винниківського озера. Також на 25 лютого заплановане офіційне відкриття івент-холу на території Emily Resort.

На території відпочинкового комлпексу Emily Resort ще планують відкрити спа-центр, готель на 166 номерів, спорткомплекс, розважальні зони для дітей. Окрім того, там уже працює дитяча футбольна академія клубу «Рух».

Нагадаємо, що відпочинковий комлпекс Emily Resort збудували на території колишнього Винниківського озера. Щоб збудувати гірськолижний спуск, довелось вирубати частину дерев у Винниківському лісі. Відпочинковий комлпекс Emily Resort належить сім'ї бізнесмена і депутата Львівської обласної ради Григорія Козловського.