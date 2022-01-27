У неділю, 30 січня, на території відпочинкового комлпексу Emily Resort в Винниках вдруге влаштують безкотовне тестування лижної траси. Таке рішення адміністрація курорту прийняла після ажіотажу, який виник під час сьогоднішнього катання. У неділю лижні траси працюватимуть довше – з 13:00 до 17:00.

У четвер, 27 січня, у тестовому режимі запрацювали лижні траси у Винниках. Протягом 2,5 годин лижники могли протестувати новий лижний витяг. Охочих прийти на тестові катання назбиралось доволі багато, тому адміністрація комплексу призупинила реєстрацію на вхід, коли кількість лижників та сноубордистів перевищила тисячу.

«Дві траси є дуже класні і одна легша – для менших дітей, або хто слабше катається. Але загалом дуже класно. На дві-три годинки приїхати сюди, якраз те, що треба», – розповів ZAXID.NET один із відвідувачів Віктор Ольхов.

Після завершення тестування лижного спуску у Винниках адміністрація Еmily Resort вирішила повторити акцію. Так, у неділю, 30 січня, з 13:00 до 17:00 охочі зможуть безкоштовно покататись на лижах чи сноуборді. Щоб взяти участь у другому тестовому катанні, також треба зареєструватись.

«Перших 500 людей, які реєструються на безкоштовне катання, ми запрошуємо. Одразу попереджаємо: жодних нарікань, бо це тестове катання. Але враховуючи що люди сьогодні були задоволені і яка якість траси, у неділю ми зробимо ще один день бонусом», – анонсував в Instagram власник Еmily Resort Григорій Козловський.

Необхідною умовою безкоштовної катання є наявність власного спорядження, оскільки прокат на території комплексу ще не працює. Інструкторів, які б могли навчити новачків, також ще нема.

За словами Козловського, лижна траса у Винниках – найбільша у Європі зі штучним покриттям, яка буде доступною для катання протягом цілого року. Наступного року тут планують відкрити окрему трасу для сноубордистів.

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