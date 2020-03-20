У лісі біля Винниківського озера масово вирубують дерева

Біля Винниківського озера вирубують дерева для облаштування лижної траси

Біля Винниківського озера упродовж останніх кількох днів активно вирубують ліс. На цій території ТзОВ «Академія футболу» львівського бізнесмена Григорія Козловського має облаштувати лижну трасу. Поліція виїжджала на місце події, однак стверджує, що вирубка ведеться законно, а Григорій Козловський заявляє, що компенсовує збитки місцевим бюджетам.

Про активізацію вирубки дерев біля Винниківського озера ZAXID.NET повідомили мешканці Винників, що живуть неподалік озера. Зокрема, винниківчанка Наталія Підлісна-Мацелюх заявила, що рубки дерев почались у понеділок, 16 березня.

«Я живу поруч, вийшла на прогулянку з дітьми і це зауважила. І одразу почала бігати по сусідах. Вони сказали, що то нічого не дасть, бо то Козловський і він впливовий», – розповіла Наталія Підлісна-Мацелюх.

За словами жінки, станом на 20 березня біля озера зрубали більше сотні здорових дерев. Наталія Підлісна-Мацелюх викликала на місце події поліцію.

«Поліція приїжджала і у вівторок, і у середу. Вони перевіряли документи і сказали, що є лісовий квиток і все законно», – розповіла мешканка Винників.

Вирубка дерев біля Винниківського озера (фото мешканців міста)

У поліції ZAXID.NET неофіційно підтвердили наявність лісорубного квитка від ДП «Львівське лісове господарство» на вирубку дерев. Зв’язатися із директором підприємства Юрієм Синявським, щоб дізнатись, коли і на яку саме вирубку надало дозвіл підприємство, ZAXID.NET не вдалось.

Раніше ZAXID.NET розповідав про те, що ТзОВ «Академія футболу» Григорія Козловського скуповує земельні ділянки довкола Винниківського озера, щоб облаштувати там відпочинковий комплекс з футбольними полями. Ще раніше на цій території вирубали кілька десятків дерев для облаштування лижної траси. За словами Наталії Підлісної-Мацелюх, нові рубки проводять одразу поруч із цією територією.

Керівник департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник заявив ZAXID.NET, що у Винниках ведеться «ландшафтна рубка» і такі роботи погоджує ДП «Львівське лісове господарство».

На карті позначене орієнтовне місце вирубки дерев

Зазначимо, що ще 13 березня львівський сайт «Вголос» стверджував, що ТзОВ «Академія футболу» сплатило 2,7 млн грн компенсації у різні бюджети за вирубку дерев у Винниках. Однак мер Винників Володимир Квурт заявив ZAXID.NET, що бюджет Винників компенсації не отримував. У прес-службі Львівської міської ради ZAXID.NET також повідомили, що бюджет Львова не отримував жодних компенсацій.

Цікаво, що ще під час засідання сесії Львівської міської ради 5 березня Григорій Козловський заявив, що компенсація за вирубані дерева довкола озера становитиме близько 10 млн грн. Про це він говорив, коментуючи електронну петицію про заборону рубок у Винниківському лісі.

«Я за те, щоб дійсно заборонити незаконну вирубку лісу. Я за те, щоб за незаконну вирубку лісу не були ті смішні штрафи, які існують. На Винниківському озері зараз має бути гірськолижний спуск зі штучним снігом, з освітленням. Інвестиційний проект біля 5 млн доларів, де компенсація буде до 10 млн грн. Це що, незаконна рубка? Чому 8 бабок мають вирішувати, що можна, що не можна?», – обурився тоді Козловський.