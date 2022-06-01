На Львівщині затвердили перелік озер для пляжного відпочинку
Загалом в області визначили 23 пляжі для відпочинку
Львівська обласна військова адміністрація затвердила перелік водойм в області, де можна безпечно купатися влітку. Як вказано у відповідному розпорядженні голови ЛОВА Максима Козицького, загалом на Львівщині визначили 23 пляжі для літнього відпочинку.
Львівський район:
- смт Брюховичі, став №3 біля готелю «Колиба»
контакти: вул. Львівська, телефон: 050 317 10 90
- смт Брюховичі, став №1
контакти: вул. Курортна, 20, телефон: 097 973 81 80
- село Воля Гомулецька, база «Альбатрос»
- село Майдан, база відпочинку «Чарівні озера»
контакти: 099 039 89 67
- місто Пустомити, база відпочинку «Озерний край»
контакти: вул. Ставкова, 60, телефон: 067 447 65 65
- с. Старе Село, відпочинковий комплекс «Бухта вікінгів»
контакти: 067 512 25 55
- село Давидів, відпочинковий комплекс «Львівська Швейцарія»
контакти: вул. Озерна, 1б, телефон: 067 249 03 67
- місто Перемишляни, міське озеро
- село Стрілки, відпочинковий комплекс «Едем Резорт»
контакти: 067 314 65 12
- село Коросно, база «Гостинний двір»
контакти: 067 314 30 06
- село Підберізці, відпочинковий комплекс «Пальміра Резорт»
Стрийський район
- місто Моршин, міське озеро
контакти: вул. Паркова площа, 1, телефон: 050 150 40 94
- Гонятичівська сільська рада, озеро «Задорожнє» (6 пляжів)
- Тростянецька сільська рада, озеро «Задорожнє»
- Миколаїв, озеро «Барбара»
Яворівський район
- Озеро на території Яворівського національного природного парку
контакти: смт Івано-Франкове, телефон: 067 592 76 31
Дрогобицький район
- село Модричі,зона відпочинку «Козацький хутір»
контакти: вул. Дрогобицька, 75, телен: 0фо67 380 80 99
Золочівський район
- місто Золочів, міський став в парку «Здоров’я»