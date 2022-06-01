Пішли в гори, там добре.

На Львівщині затвердили перелік пляжів з водоймами, де можна безпечно купатися

Львівська обласна військова адміністрація затвердила перелік водойм в області, де можна безпечно купатися влітку. Як вказано у відповідному розпорядженні голови ЛОВА Максима Козицького, загалом на Львівщині визначили 23 пляжі для літнього відпочинку. Львівський район: смт Брюховичі, став №3 біля готелю «Колиба» контакти: вул. Львівська, телефон: 050 317 10 90 смт Брюховичі, став №1 контакти: вул. Курортна, 20, телефон: 097 973 81 80 село Воля Гомулецька, база «Альбатрос»

село Майдан, база відпочинку «Чарівні озера» контакти: 099 039 89 67 місто Пустомити, база відпочинку «Озерний край» контакти: вул. Ставкова, 60, телефон: 067 447 65 65 с. Старе Село, відпочинковий комплекс «Бухта вікінгів» контакти: 067 512 25 55 село Давидів, відпочинковий комплекс «Львівська Швейцарія» контакти: вул. Озерна, 1б, телефон: 067 249 03 67 місто Перемишляни, міське озеро

село Стрілки, відпочинковий комплекс «Едем Резорт» контакти: 067 314 65 12 село Коросно, база «Гостинний двір» контакти: 067 314 30 06 село Підберізці, відпочинковий комплекс «Пальміра Резорт» Стрийський район місто Моршин, міське озеро контакти: вул. Паркова площа, 1, телефон: 050 150 40 94 Гонятичівська сільська рада, озеро «Задорожнє» (6 пляжів)

Тростянецька сільська рада, озеро «Задорожнє»

Миколаїв, озеро «Барбара» Яворівський район Озеро на території Яворівського національного природного парку контакти: смт Івано-Франкове, телефон: 067 592 76 31 Дрогобицький район село Модричі,зона відпочинку «Козацький хутір» контакти: вул. Дрогобицька, 75, телен: 0фо67 380 80 99 Золочівський район місто Золочів, міський став в парку «Здоров’я»

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