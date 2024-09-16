Львівські депутати погодили масштабну розбудову елітного курорту Emily Resort
На території біля елітного комплексу Emily Resort планують збудувати нові готелі, ресторани та корпуси академії футболу
Депутати Львівської міької ради на засіданні 12 вересня затвердили детальний план території на вул. Забави та Хмельницького у Винниках, що передбачає масштабну розбудову елітного курорту Emily Resort. Зокрема тут планують облаштувати СПА-центр, готелі та нові корпуси академії футболу.
Детальний план у районі вул. Забави та Богдана Хмельницького у Винниках охоплює територію 118,8 га, серед яких Винниківський ліс та суміжна до відпочинкового комплексу Emily Resort ділянка, що поки вільна від забудови. Частину земель в межах ДТП, що розташовані на території Винниківського лісопарку, планують перевести до земель рекреаційного призначення та під громадську забудову. У східній частині ділянки планують облаштувати урбан-парк зі спортивними майданчиками та пішохідною алеєю, що охоплює більшу частину території і веде до верхньої станції гірськолижного підйомника.
Крім цього, на ділянці ДПТ планують збудувати апарт-готель, готельно-оздоровичй комплекс, майданчики для відпочинку, адміністративні та торгово-громадські будівлі з підземний паркінгом і експлуатованою покрівлею під тенісні корти. Гранично допустима висота будівель – до 80 м. Біля житлових котеджів запроєктований 7-поверховий апарт-готель.
На суміжній ділянці планують збудувати 7-поверховий СПА-комплекс із відпочинковими будиночками на воді, 6-поверховий спальний корпус академії футболу та готель. На перспективу також пропонують збудувати дитсадок на 400 місць, шкільні навчальні корпуси, спільний корпус навчального закладу й апарт-готель. Усі ці плани можна буде реалізувати лише тоді, коли Кабмін погодить переведення земель лісового фонду у землі рекреації.
У 2022 році за розробкою відповідних детальних планів звернулося ТзОВ «Емілі Резорт». Елітний відпочинковий комплекс у Винниках на місці комунального озера розбудував львівський бізнесмен та колишній депутат Григорій Козловський. Він же профінансував розробку цих ДПТ. Їх запроєктувало ТзОВ «Студія 5Ф», директором якого є Андрій Ігнатюк, що проєктував низку комплексів для компаній Григорія Козловського та його бізнес-партнерів.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують кримінальну справу щодо приватизації майже 16 га землі навколо Винниківського озера. У 2021 році землю приватизувала сім’я львівського бізнесмена Григорія Козловського, а у 2022 році на місці міського озера відкрили елітний курорт Emily Resort. У межах провадження в липні 2023 року суд арештував майно колишнього голови Винниківської міської ради покійного Володимира Квурта.
Додамо, що за ухвалу 13 вересня голосував і депутат від «Європейської Солідарності», бізнес-партнер Григорія Козловського Олексій Різник, який приватизував частину ділянок довкола Винниківського озера.