Детальний план передбачає розбудову довкола елітного відпочинкового комплексу Emily Resort у Винниках

Депутати Львівської міької ради на засіданні 12 вересня затвердили детальний план території на вул. Забави та Хмельницького у Винниках, що передбачає масштабну розбудову елітного курорту Emily Resort. Зокрема тут планують облаштувати СПА-центр, готелі та нові корпуси академії футболу.

Детальний план у районі вул. Забави та Богдана Хмельницького у Винниках охоплює територію 118,8 га, серед яких Винниківський ліс та суміжна до відпочинкового комплексу Emily Resort ділянка, що поки вільна від забудови. Частину земель в межах ДТП, що розташовані на території Винниківського лісопарку, планують перевести до земель рекреаційного призначення та під громадську забудову. У східній частині ділянки планують облаштувати урбан-парк зі спортивними майданчиками та пішохідною алеєю, що охоплює більшу частину території і веде до верхньої станції гірськолижного підйомника.

Крім цього, на ділянці ДПТ планують збудувати апарт-готель, готельно-оздоровичй комплекс, майданчики для відпочинку, адміністративні та торгово-громадські будівлі з підземний паркінгом і експлуатованою покрівлею під тенісні корти. Гранично допустима висота будівель – до 80 м. Біля житлових котеджів запроєктований 7-поверховий апарт-готель.

На суміжній ділянці планують збудувати 7-поверховий СПА-комплекс із відпочинковими будиночками на воді, 6-поверховий спальний корпус академії футболу та готель. На перспективу також пропонують збудувати дитсадок на 400 місць, шкільні навчальні корпуси, спільний корпус навчального закладу й апарт-готель. Усі ці плани можна буде реалізувати лише тоді, коли Кабмін погодить переведення земель лісового фонду у землі рекреації.

У 2022 році за розробкою відповідних детальних планів звернулося ТзОВ «Емілі Резорт». Елітний відпочинковий комплекс у Винниках на місці комунального озера розбудував львівський бізнесмен та колишній депутат Григорій Козловський. Він же профінансував розробку цих ДПТ. Їх запроєктувало ТзОВ «Студія 5Ф», директором якого є Андрій Ігнатюк, що проєктував низку комплексів для компаній Григорія Козловського та його бізнес-партнерів.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують кримінальну справу щодо приватизації майже 16 га землі навколо Винниківського озера. У 2021 році землю приватизувала сім’я львівського бізнесмена Григорія Козловського, а у 2022 році на місці міського озера відкрили елітний курорт Emily Resort. У межах провадження в липні 2023 року суд арештував майно колишнього голови Винниківської міської ради покійного Володимира Квурта.

Додамо, що за ухвалу 13 вересня голосував і депутат від «Європейської Солідарності», бізнес-партнер Григорія Козловського Олексій Різник, який приватизував частину ділянок довкола Винниківського озера.