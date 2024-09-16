Останній поверх будівлі виконають зі скла

Колишню будівлю котельні на території занедбаного заводу «Сільмаш» перебудують під офісний центр. При цьому, архітектори збережуть історичні параметри та фасади будівлі. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 14 вересня.

Йдеться про чотириповерхову будівлю колишньої котельні, що розташована на території занедбаного заводу «Сільмаш» на вул. Городоцькій, 207. Її планують реконструювати під багатофункційний офісно-громадський центр. При цьому, параметри будівлі не змінюватимуть, а лише пристосують під потреби маломобільних людей.

«Це є територія колишнього заводу “Сільмаш”, і ця котельня має дуже виразні історичні риси. На жаль, на сьогоднішній день, будівля руйнується і для того, щоб врятувати весь потенціал будівлі, планується адаптувати її без виходу за межі контуру під офісну функцію, влаштувати там необхідну інфраструктуру, зробити доступність», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За містобудівними умовами і обмеженнями на перебудову котельні до ЛМР звернулося ТзОВ «Народна 5». Компанія зареєстрована у 2023 році і займається виробництвом будматеріалів. Одноосібною власницею компанії є Євгенія Сабашук – невістка народного депутата 4-го і 8-го скликань Петра Сабашука. Її чоловік Ілля Сабашук є власником колишнього заводу «Сільмаш» і розвиває на його території Lemberg Industrial Park.

У травні 2024 року низка компаній Сабашуків, зокрема ТзОВ «Народна 5», «ЛОЦ»«НОЦ»«ЛПК» та «Цех-8», звернулися в міську раду з проханням відвести землю під забудову території заводу. Однак ці ухвали ще не виносили на розгляд депутатів.

Завод «Львівсільмаш» запустили у 1946 році. Основна частина виробничих потужностей розташована на вул. Городоцькій, де виготовляли машини і апарати для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур та рослин. Через борги у 2003 році розпочали процес санації підприємства, а у 2017 році завод припинив роботу.