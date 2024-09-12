На місці заводу збудують житлові комлекси з громадськими будівлями, апарт-готелем і дитсадком

На території Львівського експериментального механічного заводу на Погулянці планують збудувати новий житловий квартал із апарт-готелем, громадськими приміщеннями та підземною парковкою. На сесії Львівської міськради у четвер, 12 вересня, затвердили внесення змін до детального плану території, обмеженої вулицями Зеленою, Півколо та Жасминовою.

Детальний план у районі вулиць Зеленої, Півколо, та Жасминової затвердили ще у 2020 році. Він передбачав створення на місці Львівського експериментального механічного заводу великого спортивного майданчика. У 2021 році ТзДВ «Львівський експериментальний механічний завод» звернулось в міськраду за дозволом на внесення змін у детальний план, а в серпні 2023 року проект внесення змін винесли на громадське обговорення.

Зміни до затвердженого ДПТ стосуються 7,65 га території. Крім колишнього заводу, на ділянці розташовані кілька новобудов, гаражі та склади. Тут пропонують збудувати новий житловий квартал із прибудованими об'єктами громадського призначення та підземним гаражем, а наявну адмінбудівлю. пропонують переобладнати під апарт-готель і дитсадок. Крім цього, наявні адміністративні будівлі між вул. Зеленою та Жасминовою планують перебудувати під триповерховий ТРЦ.

Також ДПТ передбачає реконструкцію вул. Жасминової, будівництво нової частини вул. Півколо з прокладанням велодоріжки, оскільки основні заїзди до нових житлових кварталів передбачені з вул. Жасминова, проїзду Жасминова-бічна, та вул. Півколо-Проектована.

Для реалізації детального плану його має затвердити сесія Львівської міськради. За даними аналітичної системи YouControl, власниками ТзДВ «Львівський експериментальний механічний завод» є львів’яни Анна та Лев Николайчуки, невеликі частки також належать Зоряні Слюзар, Ярославу Пецуху, Віталію Вітруку, Юрію Бондарчуку, Василю Бондарчуку, Ігорю Бобеляку та Степану Біласу.

Сам завод заснували у 1944 році як ремонтно-механічний завод. Підприємство випускало ввесь комплекс обладнання для будівництва та випробування газо- і нафтопроводів. У останні роки завод остаточно зупинив роботу, а колишні цехи пустують.