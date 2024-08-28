Котеджне містечко збудують на вул. Рудакі, 15-15а у Львові

На вул. Рудакі у Львові збудують котеджне містечко з вбудованими гаражами. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 27 серпня. Раніше тут планували збудувати ЖК, однак мешканці вулиці виступили проти через вузьку дорогу та садибну низькоповерхову забудову району.

Йдеться про забудову приватної ділянки площею 0,2 га на вул. Рудакі, 15-15а, де «Девелоперська компанія “Квітка”» планувала збудувати чотириповерховий житловий комплекс із вбудованим і прибудованим паркінгом. Передбачалося, що в ЖК облаштують 42 квартири на 108 мешканців.

Забудовник кілька разів звертався до Львівської міськради за відповідними містобудівними умовами та обмеженнями, однак не зміг знайти компроміс із мешканцями району, які виступали проти багатоповерхового будівництва поміж дач. Крім цього, сама вул. Рудакі занадто вузька для роз’їзду авто, потік яких мав би збільшитись після будівництва ЖК.

Після останнього розгляду МУО 9 травня забудовник відкликав подані документи та пообіцяв доопрацювати проєкт. 12 червня у міськраді повідомили, що разом із забудовником і мешканцями погодили будівництво котеджів.

27 серпня під час засідання виконкому керівник управління архітектури ЛМР Роман Крушельницький повідомив, що забудовник подав на розгляд нові містобудівні умови на будівництво зблокованих одноквартирних житлових будинків з вбудованими гаражами висотою до 12 м. Однак висотність будинків іще погоджує Державіаслужба.

«Минулого разу заявники подавали багатоквартирний високий будинок, була незгода мешканців. Разом із мешканцями погоджено, доопрацьовано і в цьому рішенні пропонується терасне облаштування забудови максимальною висотою 12 м», – пояснив Роман Крушельницький.

ТзОВ «Девелоперська компанія “Квітка”» зареєстроване у 2020 році. Його власниками через ТзОВ «Майстерня будинків “Квітка”» є бенефіціари «Холдингу емоцій !Fest» Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов.