Детальний план передбачає розбудову довкола елітного відпочинкового комплексу Emily Resort у Винниках

У Винниках планують розбудувати елітний відпочинковий комплекс Emily Resort, облаштувавши СПА-центр, готелі, нові корпуси академії футболу. Крім цього, між Львовом та Винниками планують прокласти велодоріжки з оглядовими майданчиками та зонами відпочинку. Відповідні детальні плани території в районі вул. Личаківської у Львові, а також вул. Забави та Хмельницького у Винниках оприлюднили на сайті Львівської міської ради у четвер, 13 червня.

У 2022 році за розробкою відповідних детальних планів звернулося ТзОВ «Емілі Резорт» – елітний відпочинковий комплекс у Винниках, який на місці комунального озера розбудував львівський бізнесмен та колишній депутат Григорій Козловський. Він же профінансував розробку цих ДПТ. Їх запроєктувало ТзОВ «Студія 5Ф», директором якого є Андрій Ігнатюк, що проектував низку комплексів для компаній Григорія Козловського та його бізнес-партнерів.

Детальний план у районі вул. Забави та Богдана Хмельницького у Винниках охоплює територію 118,8 га, серед яких Винниківський ліс та вільна від забудови ділянка, суміжна до відпочинкового комплексу Emily Resort. Частину земель в межах ДТП, що розташовані на території Винниківського лісопарку, планують перевести до земель рекреаційного призначення та під громадську забудову. У східній частині ділянки планують облаштувати урбан-парк зі спортивними майданчиками та пішохідною алеєю, що охоплює більшу частину території і веде до верхньої станції гірськолижного підйомника.

Праворуч від вул. Личаківської розташований Винниківський ліс, ліворуч – суміжна до колишнього Винниківського озера ділянка

Крім цього, на ділянці ДПТ планують збудувати апарт-готель, готельно-оздоровичй комплекс, майданчики для відпочинку, адміністративні та торгово-громадські будівлі з підземний паркінгом і експлуатованою покрівлею під тенісні корти загальною площею 30,5 тис. м2. Гранично допустима висота будівель – до 80 м. У ДПТ вказано, що біля житлових котеджів запроектований 24-поверховий апарт-готель із комерційними приміщеннями. Однак після публікації матеріалу головний архітектор Львова Антон Коломєйцев уточнив ZAXID.NET, що міська рада узгодила з забудовником значно нижчу висоту – 5-7 поверхів.

На суміжній ділянці планують збудувати 7-поверховий СПА-комплекс із відпочинковими будиночками на воді, 6-поверховий спальний корпус академії футболу та готель. Загальна площа цієї ділянки – 97,4 тис. м2, а допустима висотність забудови – до 25 м. На перспективу також пропонують збудувати дитсадок на 400 місць, шкільні навчальні корпуси, спільний корпус навчального закладу й апарт-готель. Усі ці плани можна буде реалізувати лише тоді, коли Кабмін погодить переведення земель лісового фонду у землі рекреації.

Детальний план вул. Личаківської охоплює територію площею 21,8 га. Йдеться про всю ділянку вул. Личаківської від виїзду зі Львова й до в’їзду у Винники, а також придорожну територію. За детальним планом, цільове призначення землі мають змінити із земель лісового господарства на територію рекреаційного призначення. Уздовж дороги через лісопарк планують прокласти велодоріжку, облаштувати оглядові майданчики, галявини для відпочинку та дитячі майданчики. Нового будівництва уздовж вул. Личаківської за цим ДПТ не передбачається.

Прикметно, що до ДПТ вул. Личаківської проєктанти додали графічні матеріали та візуалізації, натомість до ДПТ у районі вул. Забави та Хмельницького у Винниках жодних містобудівних графічних документів не опублікували.

Громадське обговорення проєкту ДПТ у районі вул. Личаківської, а також у районі вул. Забави та Хмельницького у Винниках відбудеться 25 червня о 15:00 у Першій Львівській медіатеці на вул. Мулярській, 2а.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують кримінальну справу щодо приватизації майже 16 га землі навколо Винниківського озера. У 2021 році землю приватизувала сім’я львівського бізнесмена Григорія Козловського, а у 2022 році на місці міського озера відкрили елітний курорт Emily Resort. У межах провадження в липні 2023 року суд арештував майно колишнього голови Винниківської міської ради покійного Володимира Квурта.