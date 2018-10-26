Мерія погодила будівництво на вул. Під Голоском п'яти багатоквартирних житлових будинків

На ділянці площею 1,6 га збудують дві 9-поверхівки та три 10-поверхівки

ЕкономікаЮлія Лавришин, 26 жовтня6200

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Мерія погодила будівництво на вул. Під Голоском п'яти багатоквартирних житлових будинків
фото забудовника
Візуалізація одного з п'яти будинків, які планують збудувати на вул. Під Голоском,

У п’ятницю, 26 жовтня, виконком Львівської міської ради погодив будівництво п’яти багатоповерхівок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Під Голоском.

Виконком ЛМР погодив ТОВ «Львів Буд Покізол» містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу на вул. Під Голоском, 4 на ділянці площею 1,6 га. Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, комплекс складатиметься з п’яти будинків, три з яких – 10-поверхівки висотою до 35 м, а два інших – 9-поверхівки висотою до 32 м. Ці будинки будуть облаштовані підземними паркінгами та приміщеннями громадського призначення.

На засіданні виконкому з цього приводу виступили мешканці існуючих будинків на вул. Під Голоском. За їх словами, мікрорайон забудований надто щільно і в ньому немає необхідної соціальної інфраструктури. Вони пообіцяли провести пікет акцію протесту, під час якої вимагатимуть не видавати жодних дозволів на житлову забудову мікрорайону, допоки у ньому не буде достатньо розвинута соціальна інфраструктура.

Натомість заступник міського голови Львова Геннадій Васьків пообіцяв, що у бюджет Львова на 2019 рік внесуть гроші на будівництво дитячого садка у цьому мікрорайоні.

За інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, власниками ТОВ «Львів Буд Покізол» є львів'яни Андрій Лозинський та Роман Жишко. Останній одночасно є директором фірми.

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