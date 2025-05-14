Йдеться про ділянку на вул. Пасічній, 59 у Львові

Господарський суд Львівської області скасував компанії «Рояр» право власності на два магазини на вул. Пасічній та повернув комунальну ділянку в користування Львівської міської ради.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,2 га на вул. Пасічній, 59 у Львові, де розташовані два магазини на 153,2 м2 та 27,9 м2. Ділянка перебуває в комунальній власності та призначена під сквер. З 2011 року на цій території працювала піцерія. У 2012 році ТзОВ «Інвестиційні ділові системи» через суд зареєструвало право власності на низку приміщень, однак пізніше суд це рішення скасував.

Попри це, компанія «Інвестиційні ділові системи» продала піцерію ТзОВ «Салон “Же-О-Зе”», яке у 2013 році перепродало частину майна ТзОВ «Рояр». У 2020 році підприємство зареєструвало право власності на два окремі приміщення магазинів.

Однак, ділянка, на якій розташоване майно, комунальна, а міська рада приватизацію будівель чи їх перебудову не погоджувала. Тому ЛМР звернулася в суд із вимогою усунути перешкоди в користуванні ділянкою, адже зараз замість піцерії на ділянці діє кілька магазинів-кіосків.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Ростислав Матвіїв позов міської ради задовольнив і скасував ТзОВ «Рояр» право власності на будівлі магазину. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Рояр» зареєстроване у 2011 році та займається нерухомістю. Зараз власником компанії є львівʼянин Роман Дошак. У 2010 році він балотувався в депутати Львівської міської ради від партії «Реформи та Порядок».