Йдеться про приміщення на вул. Галицькій, 49 у Винниках

Личаківський районний суд відмовився повернути в комунальну власність приміщення кафе-бару, яке незаконно приватизувала фірма ексрегіонала Андрія Чорного «Гал-Дім». Компанія наближена до колишнього мера Винників, також представника «Партії регіонів» Сергія Уварова. Суд визнав, що приміщення приватизували незаконно, однак прокуратура пропустила терміни давності цієї справи.

Йдеться про комунальне приміщення підвалу площею 124,1 м2 на вул. Галицькій, 49 у Винниках. Із 2005 року це приміщення орендувало ТзОВ «Гал-Дім» під кафе-бар. У 2012 році Винниківська міськрада уклала з орендарем додаткову угоду, дозволивши йому зарахувати вартість ремонту в рахунок орендної плати.

У 2013 році «Гал-Дім» двічі звернувся до Винниківської міськради з листом про «неможливість використовувати нежитлове приміщення за призначенням через відсутність в ньому вентиляції, гідроізоляції, належного енергопостачання». Компанія пропонувала зробити ремонт в рахунок орендної плати. Пізніше виконком Винниківської міської ради надав відповідний дозвіл.

У 2014 році прокуратура намагалась через суд скасувати це рішення, наполягаючи, що проведений орендарем ремонт був не капітальним, а також відсутні докази неможливості використання майна за призначенням без ремонту. Однак тоді суд відмовив прокуратурі в позові.

У 2015 році Винниківська міська рада дозволила «Гал-Дім» купити ці приміщення без аукціону й у 2018 році компанія зареєструвала на нього право власності. Прокуратура звернулась в суд, аби оскаржити приватизацію, адже комунальне приміщення продали з порушеннями. Прокуратура вимагала скасувати договір купівлі-продажу та повернути приміщення в комунальну власність.

Суд встановив, що у Винниківської міськради не було підстав для продажу приміщення без аукціону, адже на той момент узагалі завершився термін дії договору про оренду. Однак суд відмовив прокуратурі в задоволенні позову через закінчення термінів давності справи. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТОВ «Гал-Дім» зареєстроване у 2003 році Сергієм Горобцем та Андрієм Чорним. У 2008 році співвласником компанії став тодішній мер Винників Сергій Уваров, а у 2011 році він переписав свою частку на дружину Уляну Уварову. З 2015 року одноосібним власником «Гал-Дому» є Андрій Чорний. Він відомий як керівник Личаківської районної організації «Партії регіонів», а також як колишній депутат Винниківської міської ради, якого підозрювали на хабарі від підприємця.

За часів головування Сергія Уварова у Винниках ТОВ «Гал-Дім» та інші наближені до нього компанії приватизували чимало комунального майна. Серед найбільших обʼєктів – ділянка на вул. Винна Гора, 7д, довкола забудови якої вже кілька років триває корпоративний конфлікт.