Львівʼянин уник покарання за незаконну приватизацію комунальної квартири
Олексій Муратов підробив документи, аби приватизувати комунальну квартиру на вул. Яворницького
Залізничний районний суд Львова виніс вирок Олексію Муратову, який незаконно приватизував комунальну квартиру у Львові вартістю майже мільйон гривень. Суд призначив йому рік іспитового терміну.
Як вказано в матеріалах справи, у 2023 році ПП «Будзахід» незаконно зареєструвало право власності на квартиру площею 28,1 м2 на вул. Яворницького, 42. Квартиру приватизували на підставі договору, виданого АТ «Львівська Товарно-Фондова Біржа», який не був належно оформлений юристами. Акт приймання-передачі також виявився сумнівним.
Однак сама квартира перебуває в комунальній власності, а з 1984 року вона перебувала в оренді. Тому міська рада звернулась суд, адже вартість квартири становить близько мільйона гривень. За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ.
У суді одноосібний власник компанії «Будзахід» Олексій Муратов свою провину визнав і попросив суворо його не карати. Враховуючи обставини справи, суддя Юрій Бориславський визнав Олексія Муратова винним і сукупно призначив 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року Господарський суд повернув квартиру в комунальну власність Львівської міськради.