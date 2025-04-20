Йдеться про квартиру №3 на вул. Яворницького, 42 у Львові

Залізничний районний суд Львова виніс вирок Олексію Муратову, який незаконно приватизував комунальну квартиру у Львові вартістю майже мільйон гривень. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у 2023 році ПП «Будзахід» незаконно зареєструвало право власності на квартиру площею 28,1 м2 на вул. Яворницького, 42. Квартиру приватизували на підставі договору, виданого АТ «Львівська Товарно-Фондова Біржа», який не був належно оформлений юристами. Акт приймання-передачі також виявився сумнівним.

Однак сама квартира перебуває в комунальній власності, а з 1984 року вона перебувала в оренді. Тому міська рада звернулась суд, адже вартість квартири становить близько мільйона гривень. За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ.

У суді одноосібний власник компанії «Будзахід» Олексій Муратов свою провину визнав і попросив суворо його не карати. Враховуючи обставини справи, суддя Юрій Бориславський визнав Олексія Муратова винним і сукупно призначив 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Господарський суд повернув квартиру в комунальну власність Львівської міськради.