Червоним кольором позначена спірна ділянка на Майорівці

Личаківський районний суд Львова відмовився повернути Львівській міській раді ділянку в дачному кооперативі на Майорівці. Ділянку приватизувала дружина судді Золочівського районного суду Наталія Сивак, однак міськрада стверджує, що ділянка комунальна і є частиною зеленої зони «Майорівка», а право власності на ділянку оформили незаконно.

Йдеться про ділянку площею 0,03 га на вул. Лисеницькій, у дачному кооперативі «Сигнал-Люкс». Із матеріалів справи відомо, що нинішня власниця ділянки Наталія Сивак отримала садовий і господарський будинок у кооперативі через договір дарування та оформила під майном ділянку.

Однак міська рада наполягає, що приватизована ділянка є частиною комунальної зеленої зони «Майорівка» й ані міськрада, ані Держгеокадастр її не відводили. Крім цього, міськрада стверджує, що зареєстрованого на ділянці майна не існує, натомість виявлений фундамент на дві будівлі. У міській ДАБК повідомили, що дозволів на це будівництво інспекція не видавала. Через виведення частини ділянки з комунальної власності та незаконні будівельні роботи мерія звернулась у поліцію з проханням провести перевірку.

Крім цього, міська рада зʼясувала, що 0,03 га сформували і зареєстрували у приватну власність на підставі проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок відділом Держгеокадастру в Купʼянському районі Харківської області. До місцевого відділу Держгеокадастру в Львівській області документація на ділянку взагалі не надходила.

Через ці порушення Львівська міська рада звернулась в Господарський суд із позовом про скасування державної реєстрації на майно і саму ділянку і повернення її в комунальну власність. Натомість Наталія Сивак в суді стверджувала, що отримала ділянку законно – за результатами зборів дачного кооперативу «Сигнал-Люкс».

Суд встановив, що садовий будинок площею 177 м2 на ділянці був побудований ще 1992 року, тому він не може вважатися самочинним будівництвом. А оскільки зараз цього будинку немає, то і знести його на вимогу міської ради неможливо. Також суд визнав, що кожен член кооперативу має право отримати у власність ділянку, на якій розташоване його майно. Таким чином суддя Ірина Ціпивко відмовила міськраді в задоволенні позову. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що Наталія Сивак є дружиною судді Золочівського районного суду Володимира Сивака. У декларації за 2024 рік його дружина вказала, що у 2022 році стала власницею садового будинку на 177 м2 і спірної ділянки площею 0,03 га.