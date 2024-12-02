Йдеться про квартиру №3 на вул. Яворницького, 42 у Львові

Господарський суд Львівської області повернув у власність міської ради Львова квартиру, яку приватизували завдяки підробленим документам. Квартира перебувала у власності ПП «Будзахід», власника компанії поліція оголосила у розшук.

Ідеться про квартиру площею 28,1 м2 на вул. Яворницького, 42. Ця квартира перебувала у приватній власності ПП «Будзахід». Під час перевірки документів прокуратура виявила, що компанія отримала цю нерухомість у власність на підставі договору, виданого АТ «Львівська Товарно-Фондова Біржа», який не був належно оформлений юристами. Акт приймання-передачі також виявився сумнівним.

«Відчуження квартири з комунальної власності відбулося без рішення про передачу, приватизацію чи продаж, що суперечить законодавству. Квартирою мала право розпоряджатися лише Львівська міська територіальна громада», – повідомили в юридичному департаменті ЛМР.

27 листопада Господарський суд повернув це майно в комунальну власність Львівської міськради. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Будзахід» зареєстроване у 2023 році. У власності компанії вказана лише квартира в будинку на вул. Яворницького. Одноосібним власником компанії вказаний Олексій Муратов. Людина з аналогічними даними перебуває у розшуку МВС через звинувачення у злочинах за ст. 358 (підроблення документів), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ст. 209 (відмивання грошей). Судячи з матеріалів справи, кримінал стосується незаконної приватизації квартири на вул. Яворницького.