Йдеться про занедбаний двоповерховий будинок на вул. Рибній, 4

Касаційний суд відмовив ТзОВ «Анто Ком» у відкритті провадження щодо двоповерхового будинку на Підзамчі. Таким чином суд залишив будинок, який більше 20 років тому незаконно приватизували, в комунальній власності.

Йдеться про двоповерховий будинок площею 247,4 м2 на вул. Рибній, 4 у Львові. Будинок збудували у 1892 році. Він є пам’яткою культурної спадщини місцевого значення і занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

У 1999 році Львівська міськрада прийняла ухвалу, якою визнала цей будинок, а також інші будівлі, зведені до 1939 року, комунальними. Після цього його передали на баланс ЛКП «Старий Львів». У 2000-х будівлю незаконно орендували та перепродавали кілька разів, зокрема, у 1998 році майно належало ТОВ «Велдіс», яке у 2000 році продало його ТОВ «Шрифт». При цьому, міська рада дозволу на продаж будівлі не давала.

Зараз право власності на будинок на вул. Рибній, 4 зареєстроване за ТзОВ «Анто Ком». У 2015 році компанія через суд отримала це майно у власність як заборгованість за договором поруки. Тоді ж Львівська міськрада звернулася в суд, аби повернути будівлю в комунальну власність. При цьому, поки тривали судові процеси, як стверджували в суді представники «Анто Ком», у 2017 році департамент містобудування ЛМР погодив ТзОВ «Анто Ком» проект реставрації аварійної будівлі.

Суд не знайшов доказів, яким чином будівля перейшла у власність ТОВ «Велдіс» та була перепродана, а також врахував наявність документів, що підтверджують комунальну власність на будівлю. У лютому 2024 року Господарський райсуд позов міської ради задовольнив і повернув двоповерховий будинок у власність громади. У червні Західний апеляційний господарський суд це рішення підтвердив.

26 листопада Касаційний суд відмовив ТзОВ «Анто Ком» у відкритті провадження й таким чином підтвердив рішення судів двох інстанцій про повернення цієї будівлі у власність громади.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Анто Ком» засноване у 2015 році й спершу називалося «Неро Ком». Компанія займається нерухомістю та належить львів’янці Галині Висоцькій. Інша її фірма у 2021 році купила частину кам’яниці на пл. Ринок, 35.