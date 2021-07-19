Приміщення площею 25 м.2 продали на пл. Ринок, 35

Управління комунальної власності Львівської міськради продало на аукціоні частину кам’яниці на пл. Ринок, 35 майже за 4,2 млн грн. Це в чотири рази дорожче від початкової вартості.

Приміщення першого поверху кам’яниці площею 25 м2 виставили на продаж 25 червня. Стартова ціна становила 1,3 млн грн. Аукціон відбувався 19 липня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли двоє покупців і під час торгів вартість приміщення зросла майже в чотири рази. Найвищу ціну запропонувало ТзОВ «Іммобільяре Фамільяре» – 4,2 млн грн.

Вартість одного квадратного метра сягнула 187 тис. грн або 6,2 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило ТзОВ «Іммобільяре Фамільяре» про намір підписати договір купівлі-продажу.

Приміщення першого поверху на пл. Ринок, 35 є частиною чотириповерхової пам'ятки архітектури національного значення. Будинок відомий під історичною назвою «кам’яниця Майдашевичівська». У 1785 та у 1887 роках її перебудували. Сьогодні в кам’яниці розміщені помешкання, а на другому поверсі – Товариство культури львівських угорців. Перший поверх займає Bar Mushly, а за ним розташовне приміщення, яке продали.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Іммобільяре Фамільяре» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 35. Власниками компанії є львів’яни Володимир Бекиш та Галина Висоцька. Компанія займається орендою нерухомості, а Володимир Бекиш вказаний як керівник ОСББ «Ринок-35».