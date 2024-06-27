Йдеться про занедбаний двоповерховий будинок на вул. Рибній, 4

Західний апеляційний господарський суд повернув у комунальну власність двоповерховий занедбаний будинок на Підзамчі, який більше 20 років тому незаконно приватизували та кілька разів перепродали.

Ідеться про двоповерховий будинок площею 247,4 м2 на вул. Рибна, 4 у Львові. Будинок побудований у 1892 році і є пам`яткою культурної спадщини місцевого значення, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Як вказано в матеріалах справи, у 1999 році Львівська міськрада прийняла ухвалу, якою віднесла цей будинок, а також інші будівлі, зведені до 1939 року, комунальними. Після цього його передали на баланс ЛКП «Старий Львів». У 2000-х будівлю незаконно орендували та перепродавали кілька разів, зокрема, у 1998 році майно належало ТОВ «Велдіс», яке у 2000 році продало його ТОВ «Шрифт». При цьому, міська рада дозволу на продаж будівлі не давала.

Зараз право власності на будинок на вул. Рибній, 4 зареєстроване за ТзОВ «Анто Ком». У 2015 році компанія через суд отримала це майно у власність як заборгованість за договором поруки.

Тоді ж Львівська міськрада звернулася в суд, аби повернути будівлю в комунальну власність. При цьому, поки тривали судові процеси, як стверджували в суді представники «Анто Ком», у 2017 році департамент містобудування ЛМР погодив ТзОВ «Анто Ком» проект реставрації аварійної будівлі.

Суд врахував відсутність доказів, як будівля перейшла у власність ТОВ «Велдіс» та була перепродана, а також наявність документів, що підтверджують комунальну власність на будівлю. У лютому 2024 року Господарський райсуд позов міської ради задовольнив і повернув двоповерховий будинок у власність громади. У червні Західний апеляційний господарський суд це рішення підтвердив. Тепер міськрада може зареєструвати на це майно право власності, хоча постанову ще можна оскаржити в касації.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Анто Ком» засноване у 2015 році й спершу називалося «Неро Ком». Компанія займається нерухомістю та належить львів’янці Галині Висоцькій. Інша її фірма у 2021 році купила частину кам’яниці на пл. Ринок, 35.