Найбільшим інфраструктурним проєктом стане ремонт вул. Карпатської України, вартістю понад 80 млн грн

У 2026 році бюджет Ужгорода складе 2 млрд 445 млн грн. Найбільше грошей планують витратити на заробітну плату для працівників бюджетної сфери. Рішення ухвалили на сесії міської ради у вівторок, 23 грудня.

Як йдеться у документі, бюджет Ужгорода 2026 буде на 100 млн грн більшим, ніж у 2025 році, і складе 2,44 млрд грн. Його наповнюватимуть податками з доходів мешканців міста (1,47 млрд грн), місцевими податками та зборами (625 млн грн), акцизом (215 млн грн), платою за надання адмінпослуг (21 млн грн), надходженнями від оренди (8,7 млн грн) тощо.

Найбільше видатків у 2026 році передбачено на так звані захищені статті, зокрема заробітну плату працівникам бюджетної сфери та енергоносії. На ці потреби спрямують 2/3 бюджету Ужгорода – 1,48 млрд грн. Серед найбільших видатків у наступному році:

освіта – 1 млрд грн;

державне управління – 328 млн грн;

охорона здоров’я – 174 млн грн;

ЖКГ – 162 млн грн;

соцзахист населення – 143 млн грн;

економіка – 64 млн грн;

спорт – 62 млн грн;

культура – 25 млн грн.

У 2026 році в Ужгороді планують відремонтувати харчоблоки у низці ліцеїв та приміщення міської лікарні. Найбільшим інфраструктурним проєктом стане ремонт вул. Карпатської України (колишня назва – Юрія Гагаріна), вартістю понад 80 млн грн.