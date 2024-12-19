На допомогу військовим частинам у 2025 році спрямують 80 млн грн

Бюджет Ужгорода у 2025 році становитиме 2 млрд 347 млн грн, а найбільше з нього витратять на освіту та утримання житлово-комунального господарства. Рішення ухвалили на засіданні сесії міськради 19 грудня.

Як повідомили у пресслужбі мерії, основним джерелом надходжень до бюджету Ужгорода залишаться податки на доходи фізичних осіб. Їх у 2025 році планують зібрати на суму 1 млрд 225 млн грн.

Найбільше видатків депутати запланували на освіту – 1 млрд 122 млн грн, що складає 47,8% усього бюджету міста. На утримання житлово-комунального господарства витратять 184 млн грн, ще 79 млн грн передбачили на капремонти та реконструкції освітніх та медичних закладів.

На охорону здоров’я піде 90 млн грн, а на соцзахист – 75 млн грн.

Також 19 грудня депутати Ужгородської міської ради проголосували за програму надання шефської допомоги військовим частинам, розташованим на території міста (А1778 та 3115 НГУ), заклавши у неї 101 млн грн на 2025-2026 роки, та прийняли аналогічну програму для підтримки інших військових частин ЗСУ на 30 млн грн.