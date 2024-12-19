Закарпатська обласна рада ухвалила бюджет на 2025 рік
Бюджет Закарпатської області зріс на 3,2% і склав 2 млрд 244 млн грн
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167,5 млн грн депутати передбачили на сферу оборони
У 2025 році обласний бюджет Закарпаття складе понад 2,2 млрд грн. Рішення ухвалили на сесії Закарпатської облради у четвер, 19 грудня.
Як повідомили у прес-службі облради, у порівнянні з 2024 роком бюджет Закарпатської області зріс на 3,2% і склав 2 млрд 244 млн грн. З них 167,5 млн грн депутати передбачили на сферу оборони.
На реалізацію 55 обласних програм загалом передбачено понад 414 млн. грн, зокрема:
- утримання доріг – 77 млн грн,
- охорона здоров’я – 69 млн грн,
- економічний розвиток – 43,6 млн грн,
- цивільний захист – 33,8 млн грн,
- ветеранська політика – 31,2 млн грн,
- освіта і наука, молодь та спорт – 23,1 млн грн,
- соціальний захист населення – 20,9 млн грн
- агропромисловий комплекс – 20,3 млн грн
- культура – 4,1 млн грн.
Нагадаємо, у 2024 році обласний бюджет Закарпаття становив 2,1 млрд грн і був на 9% меншим за бюджет 2023 року. На сферу оборони тоді заклали 218 млн грн.
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