167,5 млн грн депутати передбачили на сферу оборони

У 2025 році обласний бюджет Закарпаття складе понад 2,2 млрд грн. Рішення ухвалили на сесії Закарпатської облради у четвер, 19 грудня.

Як повідомили у прес-службі облради, у порівнянні з 2024 роком бюджет Закарпатської області зріс на 3,2% і склав 2 млрд 244 млн грн. З них 167,5 млн грн депутати передбачили на сферу оборони.

На реалізацію 55 обласних програм загалом передбачено понад 414 млн. грн, зокрема:

утримання доріг – 77 млн грн,

охорона здоров’я – 69 млн грн,

економічний розвиток – 43,6 млн грн,

цивільний захист – 33,8 млн грн,

ветеранська політика – 31,2 млн грн,

освіта і наука, молодь та спорт – 23,1 млн грн,

соціальний захист населення – 20,9 млн грн

агропромисловий комплекс – 20,3 млн грн

культура – 4,1 млн грн.

Нагадаємо, у 2024 році обласний бюджет Закарпаття становив 2,1 млрд грн і був на 9% меншим за бюджет 2023 року. На сферу оборони тоді заклали 218 млн грн.