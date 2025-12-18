337 млн грн виділять на потреби, пов’язані з обороною

У 2026 році обласний бюджет Закарпаття складе майже 2,8 млрд грн. Рішення ухвалили на сесії Закарпатської облради у четвер, 18 грудня, повідомив голова ОВА Мирослав Білецький.

«Очікуваний бюджет – 2 млрд 799 млн грн, що на 24,7% більше, ніж цього року. Податки складуть 2 млрд 436 млн грн, що 38% більше плану 2025 року, а базова дотація з держбюджету зменшиться на 33%», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

Найбільше з обласного бюджету Закарпаття у 2026 році – 337 млн грн – виділять на потреби, пов’язані з обороною. Це удвічі більше, ніж у 2025 році. Ще 142,3 млн грн піде на медичне обслуговування, соцзахист ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей.

На реалізацію 50 обласних програм загалом передбачено понад 728,7 млн грн, зокрема:

інфраструктура та утримання доріг місцевого значення – 160,9 млн грн;

охорона здоров'я – 127,5 млн грн;

цивільний захист – 101,6 млн грн;

питання ветеранської політики – 72,4 млн грн;

економічний та регіональний розвиток – 63,7 млн грн;

агропромисловий комплекс – 50,4 млн грн;

соціальний захист населення – 39,0 млн грн;

освіта і наука, молодь та спорт – 33,6 млн грн;

культура – 5,3 млн грн.

Ще 69,2 млн грн спрямують на підтримку бізнесу: програма Energy Help, компенсація відсоткової ставки по «Доступним кредитам 5-7-9%», підтримка стартапів та підприємств ВПО тощо.

Нагадаємо, у 2025 році обласний бюджет Закарпаття складав 2,2 млрд грн.