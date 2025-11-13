В Ужгороді прогнозують, що у 2027-2029 роках медичні огляди в ТЦК пройдуть майже 22 тис. людей

Депутати Ужгородської міської ради затвердили програму забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському РТЦК на 2027-2029 роки. Рішення ухвалили на сесії 13 листопада.

На роботу медкомісій в місцевому центрі комплектування та соцпідтримки за три роки планують витратити 21 млн грн. Гроші підуть на заробітну плату та витратні матеріали.

«Метою програми є медичне забезпечення приписки до призовної дільниці, призову на строкову службу, призову військовозобов’язаних під час мобілізації, відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом та вступу до вищих військових навчальних закладів», – йдеться в рішенні Ужгородської міської ради.

В Ужгороді прогнозують, що у 2027-2029 роках медичні огляди в ТЦК пройдуть майже 22 тис. людей, а середні витрати на одного хворого складуть 958 грн.