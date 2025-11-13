З бюджету Ужгорода виділили 21 млн грн на роботу медкомісій ТЦК
Рішення ухвалили на сесії 13 листопада
Депутати Ужгородської міської ради затвердили програму забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському РТЦК на 2027-2029 роки. Рішення ухвалили на сесії 13 листопада.
На роботу медкомісій в місцевому центрі комплектування та соцпідтримки за три роки планують витратити 21 млн грн. Гроші підуть на заробітну плату та витратні матеріали.
«Метою програми є медичне забезпечення приписки до призовної дільниці, призову на строкову службу, призову військовозобов’язаних під час мобілізації, відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом та вступу до вищих військових навчальних закладів», – йдеться в рішенні Ужгородської міської ради.
В Ужгороді прогнозують, що у 2027-2029 роках медичні огляди в ТЦК пройдуть майже 22 тис. людей, а середні витрати на одного хворого складуть 958 грн.