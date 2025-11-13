Гроші запланували у програмах на 2026-2028 роки

В Ужгороді затвердили програми підтримки військовослужбовців, ветеранів, а також сімей загиблих чи безвісти зниклих захисників, запланувавши на ці потреби у 2026-2028 роках майже 167 млн грн. Рішення ухвалили під час сесії міської ради 13 листопада.

Депутати проголосували за програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Бюджет програми – 63,9 млн грн на три роки. Гроші підуть, зокрема, на:

надання матеріальної допомоги людям, що отримали інвалідність внаслідок війни;

одноразові виплати пораненим військовим;

щомісячні компенсації витрат на автомобільне паливо та одноразову допомогу; людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

санаторно-курортне лікування.

Також сесією Ужгородської міськради підтримано програму підтримки сімей загиблих/померлих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. У 2026-2028 роках на її виконання передбачено 103 млн грн.