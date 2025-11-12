В офісі поліції планують перештукатурити стіни та поміняти системи опалення і каналізації

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області оголосило тендер на поточний ремонт приміщень в адмінбудівлі по вул. Ракоці в Ужгороді. Очікувана вартість закупівлі – понад 6,3 млн грн.

За інформацією Prozorro, в офісі поліції Закарпатської області планують перештукатурити стіни, влаштувати 100 м2 підвісної стелі та нової підлоги, встановити двері та вікна, провести електрику та вентиляцію, поміняти системи опалення та каналізації.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15 листопада, аукціон розпочнеться 17 листопада о 12:35. Переможець тендеру повинен завершити роботи не пізніше 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Ужгородська міська рада погодила зміни до «Програми профілактики та протидії злочинності в місті Ужгород на 2024-2026 роки», заклавши в бюджеті міста на нові автомобілі, паливно-мастильні матеріали та капремонти будівель правоохоронців 41,8 млн грн.