Мер запропонував провести публічну дискусію щодо можливого будівництва підземного паркінгу

Депутати Львівської міської ради на засіданні у четвер, 28 травня, відмовилися долати ветора мера на ухвалу про передачу ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» землі на пл. Міцкевича під будівництво підземного паркінгу на 10 років. Ухвала була прийнята на пленарному засіданні у квітні, однак міський голова наклав на неї вето через значний суспільний резонанс та потребу додаткового обговорення з громадськістю. «За» подолання вето не проголосував жоден з присутніх депутатів.

Голова найбільшої фракції «Європейська солідарність» Петро Адамик зазначив, що підтримує ідею будівництва паркінгу, адже вважає, що це був шанс для розвитку міста.

«У нас була унікальна можливість за кошти інвестора отримати супердосвід. У гарантійних листах було чітко написано, що через три чи через п’ять років, коли вони отримають всі дозволи, археологічні висновки. Я не мав такої інформації, що там не можна будувати. Ми мали використати всі можливості, щоб за кошти інвестора виконати те, з чим ми йшли на вибори, обіцяючи будівництво багаторівневих паркінгів. Я свою думку не поміняв, але вето долати не буду», – сказав Петро Адамик.

Депутат від «Самопомочі» Андрій Шевців запропонував, щоб фірмі-ініціатору будівництва підземного паркінгу в разі відмови дати можливість орендувати паркувальні місця в ЛКП «Львівавтодор» та приватних структур, а Галицькій райадміністрації доручити до вересня облаштувати на площі Міцкевича пішохідний громадський простір.

Депутат Сергій Івах від «Європейської солідарності» закликав депутатів не долати вето та підтримати представників громади міста, які виступили проти будівництва підземного паркінгу на центральній площі.

Депутат від партії «Варта» Ігор Зінкевич запропонував розглянути можливість будівництва підземного паркінгу на вул. Валовій в центрі міста.

«У світі є технології, які дають можливість робити неможливі речі можливими. Але це все вартує. Будь-яка річ має право на життя, коли громадська думка підтримує реалізацію проєкту, тим більше, коли йдеться про публічний простір і суспільно значимі речі», – зауважив міський голова.

Він запропонував організувати круглий стіл за участі представників фірми-власника готелю, депутатів та громадськості. «Думаю, що ми народимо істину», – вважає мер.

«На цій території має бути громадський простір. Територія має бути доглянута. Стосовно паркінгу, який мав бути підземним і був запроєктований, але цей проєкт був відкладений. На сьогодні є ідея, щоб зробити тимчасовий паркінг для цього готелю, також там має бути громадський простір. І провести дебати з громадськістю. Головне не баламутити людей», – додав Андрій Садовий.

За його словами, повторний розгляд ухвали про передачу землі на площі Міцкевича для будівництва підземного паркінгу ініціював депутат від фракції «Голос» Володимир Гаразд.

Паркінг на пл. Міцкевича планує будувати ТзОВ «Центр розвитку нерухомості», що входить в Універсальну інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова, якому належить Концерн «Галнафтогаз» і мережа заправок ОККО.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,17 га на пл. Міцкевича, де облаштована наземна парковка «Львівавтодору». З 2005 року суміжна ділянка площею 0,1 га на пл. Міцкевича, 6 перебуває у приватній власності ТзОВ «Центр розвитку нерухомості», де у 2023 році збудували готель. Тепер компанія планує облаштувати на площі пішохідну зону з громадським простором, а під площею облаштувати підземний паркінг на 40 місць, яким зможуть користуватися відвідувачі готелю та місцеві мешканці.

25 травня 2023 року депутати погодили відповідний детальний план території, що передбачає будівництво однорівневого підземного паркінгу під пам’ятником Адаму Міцкевичу. Заїзди та виїзди з паркінгу планують облаштувати з обох сторін пам’ятника, а сміттєві контейнери, що зараз розташовані на площі, замітити на підземні. Саму площу Міцкевича хочуть реконструювати та зробити пішохідною, а також змінити організацію дорожнього руху. На тій частині площі, що стане пішохідною, створити відпочинкову зону з лавками та озелененням.

Під час засідання сесії 16 травня 2024 року депутати підтримали ухвалу про розробку проєкту землеустрою щодо відведення землі під підземний паркінг на пл. Міцкевича. Після цього ухвала зависла в міській раді на два роки.

Після низки правок на засіданні 30 квітня 2026 року депутати відвели ділянку в оренду на 10 років за 153 тис. грн на рік. Однак міський голова Андрій Садовий наклав на ухвалу вето через «значний суспільний резонанс та потребу додаткового публічного обговорення із громадськістю».