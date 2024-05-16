Під пам’ятником Міцкевичу у центрі Львова планують збудувати підземний паркінг на 40 місць

Депутати Львівської міської ради погодили розробку проекту землеустрою щодо відведення землі під підземний паркінг на пл. Міцкевича. Відповідну ухвалу депутати ЛМР підтримали на засіданні у четвер, 16 травня.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,17 га на пл. Міцкевича, де збудували новий готель та облаштована парковка «Львіватодору». З 2005 року суміжна ділянка площею 0,1 га на пл. Міцкевича, 6 перебуває у приватній власності ТзОВ «Центр розвитку нерухомості», де торік збудували готель. Тепер компанія планує облаштувати на площі пішохідну зону з громадським простором, натомість під площею пропонують облаштувати підземний паркінг на 40 місць, яким зможуть користуватися як відвідувачі готелю, так і місцеві мешканці.

25 травня 2023 року депутати погодили відповідний детальний план території, що передбачає будівництво однорівневого підземного паркінгу під пам’ятником Адаму Міцкевичу. Згідно з ДПТ, заїзди та виїзди з паркінгу облаштують із обох сторін пам’ятника. Крім цього, сміттєві контейнери, що зараз розташовані на площі, замінять на підземні. Саму площу Міцкевича реконструюють та зроблять пішохідною, а також змінять організацію дорожнього руху. На тій частині площі, що стане пішохідною, створять відпочинкову зону з лавками та озелененням.

Під час засідання сесії 16 травня голова транспортної комісії, депутат фракції «Варта» Ігор Зінкевич повідомив, що комісія виступила проти облаштування паркінгу, допоки не буде розроблене транспортне моделювання на площі, адже наявна пропозиція може спричинити ускладнення в русі в центрі Львова.

«Після розрахунку моделювання пропускна здатність дуже сильно погіршується. Ми нічого не зробили з 2017 року щодо заявленого містом Малого транспортного кільця, щоб зменшити потоки на центральну частину міста. І, враховуючи цю ухвалу, прошу, якщо вона таки проходить, на кінець погодження, ми маємо мати чіткий план, оскільки від початку робіт ми знизимо пропускну здатність центральної частини міста. Якщо ми не знайдемо шляхи вирішення – це буде колапс», – сказав Ігор Зінкевич.

Натомість міський голова Львова Андрій Садовий підтримав будівництво паркінгу з врахуванням новітніх технологій, які б мінімізували негативний вплив на транспортний рух. Він додав, що будівництво паркінгу – це зобов’язання, яке забудовник дав місту. Після обговорення 40 міських депутатів підтримали ухвалу про розробку проекту землеустрою щодо відведення землі під підземний паркінг на пл. Міцкевича. Після цього на одному з наступних пленарних засідань міська рада має затвердити земельні документи та передати ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» ділянку в оренду під будівництво. Відтак компанія звернеться в міськраду за відповідними містобудівними умовами та обмеженнями. Будівництву мають передувати комплексні археологічні дослідження.

Зазначимо, що ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» будує поруч 25-метровий готель. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» входить в Універсальну інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова. Ключові компанії цієї групи – це ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПАТ «Концерн Хлібпром».