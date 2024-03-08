На пл. Міцкевича, 9 вже фактично збудований готель, всередині тривають оздоблювальні роботи

ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» має актуальні містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю на пл. Міцкевича в центрі Львова. Попередні МУО, видані у 2020 році, скасував Верховний Суд, оскільки вони не враховували законодавства про історичний ареал Львова, однак у липні 2023 року виконавчий комітет видав нові МУО, які досі є чинними і дозволяють добудувати готель та ввести об’єкт у експлуатацію.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 2018 році виконком Львівської міськради видав містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю на пл. Міцкевича, 9 висотою 22,4 м. У 2020 році мерія видала нові містобуди, за якими висоту готелю збільшили до 25 м.

Восени 2023 року будівництво готелю фактично завершили та зняли риштування з фасадів. Водночас суд розглядав позов Спілки художників України, яка вимагала скасувати дозвіл на забудову ділянки в центрі міста, де колись був будинок, пам’ятка архітектури національного значення, якою користувалася спілка. Наприкінці 2023 року колегія суддів Верховного Суду постановила, що видані у 2020 році МУО не погодили з Міністерством культури, хоча ділянка розташована в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Тому суд цей дозвіл на будівництво скасував.

Після цього деякі львівські ЗМІ почали говорити про можливий демонтаж будівлі. Однак як з’ясував ZAXID.NET, після того, як Спілка подала в суд на «Центр розвитку нерухомості», забудовники впорядкували документацію, відповідно до розташування в межах історичного центру. Як вказано в реєстрі містобудівної діяльності, 4 липня 2023 року виконавчий комітет видав нові, треті містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю з адміністративно-торговими приміщеннями на пл. Міцкевича, 9. Ці містобудівні умови справді розглядали на засіданні 4 липня, однак у реєстрі документів на сайті Львівської міськради затверджені МУО відсутні.

Під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова пояснив, що попередній детальний план території оскаржений в суді, тому забудовник звернувся за новими МУО, аби добудувати готель. За параметрами, містобуди аналогічні тим, що були видані у 2020 році, однак у проекті рішення вказано, що забудовник гарантує будівництво підземного паркінгу на 40 машиномісць, 10 із яких будуть публічними. До слова, детальний план для будівництва паркінгу ще навесні 2023 року затвердили депутати Львівської міськради.

Додамо, що будинок №9 на пл. Міцкевича збудували у 1839 році за проектом архітектора Вільгельма Шмідта. За радянського періоду у будинку працювала Спілка художників, художньо-виробничий комбінат Художнього фонду та дитяча художня школа. У 1991 році пожежа знищила будинок №10 на площі Міцкевича і вплинула на сусідній будинок, де стався обвал. Тому в 1997 році будинок №9 розібрали. Тривалий час ділянка була занедбаною, тому у 2005 році міська рада її продала під забудову. Спілка художників ще кілька років намагалась оскаржити приватизацію, претендуючи на руїни колишнього будинку.

Зараз земля належить ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» входить в інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова. Ключові компанії цієї групи – це ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПАТ «Концерн Хлібпром». Ще на етапі будівництва готелю забудовник провів масштабні археологічні дослідження, а знайдені експонати виставлять у музеї на мінус першому поверсі готелю.