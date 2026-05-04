Підземний паркінг планували розташувати під пам’ятником Адаму Міцкевичу в центрі Львова

Міський голова Львова наклав вето на прийняту депутатами 30 квітня ухвалу про передачу в оренду ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» землі на пл. Міцкевича в центрі міста під будівництво підземного паркінгу на 40 місць.

«Почитав фейсбук, поговорив з депутатами. Не побачили належної реакції від інвестора, який отримав можливість збудувати підземний паркінг на площі Міцкевича. ️Тому прийняли спільне рішення накласти вето на ухвалу, яка стала скандальною через те, що великий бізнес не може якісно й зрозуміло пояснити, як вони будуватимуть цю парковку», – повідомив міський голова у понеділок, 4 травня.



Андрій Садовий запропонував інвестору провести відкриту публічну презентацію з поясненнями та відповідями на питання, які ставить громадськість.



«Дякую за увагу до цієї теми. Це ще один доказ, що громадянське суспільство у Львові – не пустий звук», – зазначив мер.

Ухвалою від 30 квітня депутати ЛМР передали в оренду 10 років ділянку 0,17 га на пл. Міцкевича ТзОВ «Центр розвитку нерухомості», що входить в Універсальну інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова, якому належить Концерн «Галнафтогаз» і мережа заправок ОККО.

Зараз на цій ділянці облаштована наземна парковка «Львівавтодору». Ділянка розташована поруч з 0,1 га на пл. Міцкевича, 6, що перебуває у приватній власності ТзОВ «Центр розвитку нерухомості», там у 2023 році збудували готель Novotel. Компанія має намір облаштувати на площі пішохідну зону з громадським простором, а під площею облаштувати підземний паркінг на 40 місць.