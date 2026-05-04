На тлі дефіциту робочої сили український бізнес дедалі активніше говорить про потребу залучення іноземних працівників

Економіст та член Ради Нацбанку України Василь Фурман розповів 24 Каналу, що в нашій державі справді бракує робочих рук. А залучати іноземців для роботи – це звична практика для багатьох країн. Фурман також каже, що проблема буде ще більш актуальною, коли почнеться відбудова після війни.

Як Україна може боротись з браком робочої сили?

Василь Фурман розповів, що орієнтуватись тільки на мігрантів не варто. За його словами під час повномасштабної війни з країни виїхали орієнтовно 5 – 6 млн українців. Зрозуміло, що повернуться не всі, але держава має робити все, щоб вони хотіли приїхати додому. Зокрема, впроваджувати програми для їх залучення.

«Також потрібно впроваджувати програми для залучення громадян інших країн. Це допоможе, зокрема, швидкими темпами розбудовувати державу після війни», – запевнив Фурман.

За його словами, зараз ситуація на ринку праці в Україні гіршою не стає, адже два останні місяці бізнес підвищує індекс ділових очікувань, хоч і підтверджує дефіцит робочої сили.

За словами голови Державної служби статистики Арсена Макарчука, дефіцит трудових ресурсів в економіці сягає щонайменше 2 млн людей. Саме стільки платників ЄСВ не дорахувалися на ринку праці з початку повномасштабного вторгнення. Він радить уряду визначитися щодо міграційної політики: кого держава хоче залучати на ринок – робочі руки чи робочі мізки? Вже від цього залежатиме кількість мігрантів, які приїдуть в Україну.

На тлі дефіциту робочої сили український бізнес дедалі активніше говорить про потребу залучення іноземних працівників. Однак цьому частково заважає чинна політика щодо так званих країн «міграційного ризику», яка ускладнює в’їзд громадян окремих держав.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв, що влада вже доручила Міністерство закордонних справ України та Служба безпеки України переглянути цей перелік. Причина – потреби економіки та підготовка до масштабної відбудови.

Водночас серед ключових ризиків називають те, що частина іноземців використовує Україну як транзит і після отримання документів виїжджає далі до Європи. Повністю усунути цю проблему, за оцінками влади, неможливо, але перегляд списку має частково спростити залучення робочої сили для бізнесу.