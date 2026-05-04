Біткоїн продовжує зростати

Головна криптовалюта світу – біткоїн вперше за понад три місяці подолала рівень 80 тис. доларів на тлі зростання азійських фондових ринків, повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 4 травня, біткоїн подорожчав на 2,1% і досяг 80 594 доларів, що є найвищим показником із кінця січня. Разом із ним зросли й інші криптовалюти, зокрема етеріум.

Для порівняння, у жовтні 2025 року біткоін встановив історичний максимум понад 126 тис. доларів, після чого вже у лютому різко просів майже до 60 тис. доларів. Відтоді ринок поступово відновлював позиції, зокрема на тлі зростання інституційного попиту.

Співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон зазначила, що закріплення ціни вище 80 тис. доларів може простимулювати зростання крипторинку й надалі та «забезпечить позитивний імпульс для цього класу цифрових активів».

