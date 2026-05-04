eBay може змінити власника

Найбільший у світі ритейлер відеоігор GameStop зробив пропозицію щодо купівлі онлайн-платформи eBay. Як пише Financial Times, угоду оцінили у 55,5 млрд доларів.

Йдеться про небажане поглинання, адже GameStop уже володіє близько 5% акцій eBay. Наразі ритейлер пропонує 125 доларів за акцію. Зокрема, половину суми планують виплатити готівкою, іншу – акціями, що передбачає премію приблизно 46% до ціни акцій eBay станом на початок лютого, коли GameStop почала формувати свою частку.

Позиція GameStop

Генеральний директор GameStop Раян Коен у зверненні до ради директорів eBay зазначив, що об’єднання може суттєво знизити витрати та підвищити ефективність бізнесу. За його словами, мережа з близько 1600 фізичних магазинів GameStop у США може стати інфраструктурною базою для eBay, зокрема для перевірки автентичності товарів, логістики та розвитку live-комерції.

Коен також повідомив, що попередньо вдалось домовитися про підтримку фінансування – TD Bank готовий надати до 20 млрд доларів. Крім того, він заявив про намір очолити об’єднану компанію у разі успішної угоди.

Якщо ж eBay відхилить пропозицію, GameStop готова розпочати «проксі-боротьбу» (боротьба за контроль компанія через голоси акціонерів). Станом на початок травня ринкова вартість GameStop оцінювалася приблизно у 11,9 млрд доларів, тоді як eBay – у 46 млрд доларів.

