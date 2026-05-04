PZU купує «МетЛайф»

Американська корпорація MetLife Global Holding Company домовилася про продаж української страхової компанії «МетЛайф» польській групі PZU. Про угоду повідомили у PZU в понеділок, 4 травня.

У компанії зазначили, що купівля українського бізнесу є частиною стратегії розширення присутності в Центральній та Східній Європі. Генеральний директор PZU Богдан Бенчак зазначив, що «йдеться про інвестицію в сильного гравця ринку зі стабільною бізнес-моделлю та досвідченою командою». За його словами, угода має посилити позиції групи в Україні та масштабувати напрям страхування життя.

Фінансові деталі у компанії не розкрили. Водночас раніше Forbes Ukraine оцінював можливу вартість компанії приблизно у 100 млн доларів. Інтерес до «МетЛайф» також проявляли інші гравці ринку, зокрема страхова «Уніка» (група Uniqa) та «ТАС Лайф» бізнесмена Сергія Тігіпка.

Що відомо про «МетЛайф» та «PZU Україна»

«МетЛайф» є лідером ринку страхування життя в Україні з часткою 49,2% страхових премій. Для порівняння, частка «PZU Україна» становить 6,8%, за даними НБУ.

Як писав ZAXID.NET, саме «МетЛайф» здійснила найбільший обсяг виплат на ринку страхування життя, а саме – 623,5 млн грн.

Компанія «МетЛайф» працює в Україні з 2002 року та має найбільші активи на ринку – 12,4 млрд грн. Обсяг премій зі страхування життя сягає 3 млрд грн, а клієнтська база перевищує 920 тисяч людей.

«PZU Україна» входить до польської PZU Group, працює на ринку понад 30 років. У 2025 році компанія отримала 326,8 млн грн чистого прибутку та посіла восьме місце серед страховиків за цим показником. Активи компанії становлять 4,1 млрд грн. До цього PZU не робила основного фокуса на страхуванні життя, хоча обсяг премій у цьому сегменті за минулий рік досяг 3,4 млрд грн.

До слова, за даними НБУ, за останні п’ять років кількість страхових компаній в Україні зменшилася в три з половиною рази. Натомість активи ринку зросли на 42%.