Страхова група «ТАС» випалатила клієнтам майже 3 млрд грн

До п’ятірки найбільших страховиків України за обсягом здійснених виплат у 2025 році увійшли Страхова група ТАС, ІНГО, «Аркс», «Уніка» та «Арсенал Страхування». Про це свідчать дані Національної асоціації страховиків України, інформує «Інтерфакс-Україна».

П’ятірка лідерів страхового ринку

Лідером ринку стала СГ ТАС, яка виплатила клієнтам 2,985 млрд грн проти 1,975 млрд грн роком раніше. Друге місце посіла компанія ІНГО з показником 2,205 млрд грн (1,563 млрд грн у 2024 році). На третьому місці – «Аркс» із виплатами 2,013 млрд грн, тоді як рік раніше компанія виплатила 1,720 млрд грн. Четверту позицію посіла «Уніка» з обсягом виплат 1,940 млрд грн (1,694 млрд грн у 2024 році), а п’яту – «Арсенал Страхування», яка здійснила виплати на суму 1,862 млрд грн.

Якщо порівнювати з минулим роком, у першій п’ятірці відбулися незначні зміни. Зокрема, ІНГО та «Аркс» помінялися місцями, а «Арсенал Страхування» витіснила з п’ятірки лідерів компанію «УСГ».

Автоцивілка

У сегменті обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності перше місце також посіла СГ ТАС із виплатами 1,145 млрд грн проти 642,2 млн грн у 2024 році. Другою стала НАСК «Оранта» – 857,3 млн грн, третьою – «Княжа ВІГ» із 702,6 млн грн. До п’ятірки також увійшли ІНГО, яка раніше не була серед лідерів, із виплатами 379,6 млн грн, та «ПЗУ Україна» – 360,7 млн грн.

«Зелена картка»

На ринку міжнародного автострахування «Зелена картка» перше місце посіла СГ ТАС із виплатами 647,6 млн грн, піднявшись на одну позицію та випередивши «УСГ», яка здійснила виплати на суму 437,5 млн грн. Третє місце зайняла «Княжа ВІГ» із показником 212,4 млн грн, четверте – «ПЗУ Україна» (184,5 млн грн), а п’яте – ІНГО із виплатами 141,3 млн грн.

КАСКО

У сегменті КАСКО лідером стала компанія «Аркс», яка виплатила 1,277 млрд грн. На другому місці – «Арсенал Страхування» з показником 1,260 млрд грн. У п’ятірку лідерів також увійшли СГ ТАС (709,2 млн грн), «ВУСО», яка вперше потрапила до рейтингу, із виплатами 620,6 млн грн, та «Уніка» з показником 603,2 млн грн.

Добровільне медичне страхування

У сегменті добровільного медичного страхування лідирує «Уніка» з виплатами 1,077 млрд грн. Друге місце посіла ІНГО (696,3 млн грн), третє – ВУСО (642,3 млн грн). Четверту позицію зайняла «Універсальна» з виплатами 532,9 млн грн, а п’яту – СГ ТАС із показником 395,4 млн грн, яка витіснила з рейтингу компанію «Аркс».

Страхування життя

На ринку страхування життя найбільший обсяг виплат здійснила компанія «МетЛайф» – 623,5 млн грн. Далі йдуть СГ ТАС із виплатами 425,1 млн грн та «Граве Україна» – 365,3 млн грн. До п’ятірки також увійшли «Уніка» (235,7 млн грн) та «Аркс» із виплатами 85,7 млн грн.

До слова, ZAXID.NET писав, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до групи Світового банку, планує придбати близько 20% у страхових компаній в Україні: «Українській страховій групі» (USG) та «Княжа VIG». Це перша інвестиція IFC у капітал українських страхових компаній.