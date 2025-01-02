Сума виплат потерпілому залежатиме від того, який поліс у винуватця ДТП

З 1 січня в Україні діє новий закон про автоцивілку. Він змінив суми відшкодування збитків при ДТП, а також порядок звернення за виплатами. Проте поліси, придбані до 31 грудня 2024 року, також залишаються чинними. Для їхніх власників продовжують діяти старі правила.

Під час такого перехідного періоду можуть виникати непорозуміння між власниками «старих» і «нових» полісів страхування. Що робити, якщо в учасників ДТП різні поліси, пише РБК-Україна.

У винуватця ДТП старий поліс, у потерпілого – новий

У такому випадку потерпілий звертається до своєї страхової компанії за виплатою. Відшкодування відбувається з урахуванням зносу авто, але реальна виплата може бути меншою, ніж передбачено умовами, оскільки відшкодування відбувається за договором винуватця.

Тут діють старі ліміти: до 160 тис. грн за ремонт авто і до 320 тис. грн на лікування потерпілих.

У винуватця новий поліс, у потерпілого – старий

Якщо страховик є учасником договору про пряме врегулювання збитків, потерпілий звертається до своєї страхової компанії за виплатою. Якщо ж ні, потрібно звернутися за відшкодуванням до страхової компанії винуватця ДТП, як це було раніше.

Ліміти виплат тут вже будуть в межах до 250 і 500 тис. грн за авто і лікування потерпілого відповідно.

В обох нові поліси

У такому випадку потерпілий звертається до своєї страхової компанії, яка відшкодовує збитки, а страхова потерпілого розраховується зі страховою винуватця ДТП.

Передбачається точна оцінка вартості ремонту або відновлення авто в межах нових лімітів до 250 і 500 тис. грн.

В обох старі поліси

У цьому разі можливі два варіанти врегулювання, залежно від участі страхових компаній в Угоді про пряме врегулювання. Якщо страховики є учасниками Угоди, то потерпілий звертається до своєї страхової компанії за компенсацією. Якщо ж ні, то він має звернутися до компанії винуватця ДТП.

Виплата за відшкодування збитків відбудеться за старими лімітами – до 160 тис. грн на ремонт авто і до 320 тис. грн на лікування потерпілих.