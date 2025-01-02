Зростання виплат, ціни страхування і звернення за відшкодуванням по-новому: що треба знати про автоцивілку з нового року

З 1 січня набрав чинності новий закон «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (ідеться про так звану автоцивілку). ZAXID.NET розповідає, що змінилося для водіїв з 1 січня 2025 року.

Чи треба купувати новий поліс?

Власникам автомобілів, які оформили поліс автострахування до 31 грудня 2024 року, не потрібно купувати новий поліс. Їхня страховка буде чинною до кінця терміну її дії.

Проте й відшкодування у разі ДТП за «старим» полісом відбуватимуться відповідно до норм попереднього закону про автоцивілку.

Як змінились суми виплат?

За усіма полісами, оформленими з 1 січня 2025 року, будуть збільшені виплати. Суми відшкодування будуть такими:

до 250 тис. грн на ремонт авто (було до 160 тис. грн);

до 500 тис. грн на лікування потерпілих (було до 320 тис. грн).

Під час виплати відшкодування знос автівки не враховуватиметься. Ремонт має повернути машину в стан «до ДТП». Страховик може оплатити ремонт одразу на авторизованій СТО, що спрощує процес для власника авто.

Також скасовано франшизу. Тобто винуватець ДТП не повинен буде сплачувати певну суму, передбачену в договорі, самостійно – страхова відшкодовуватиме збитки повністю.

До кого звертатися за відшкодуванням?

Якщо раніше потерпіла у ДТП сторона мала звертатися за відшкодуванням до страхової компанії винуватця, то новий закон запроваджує обов'язкове пряме врегулювання збитків страхових компаній.

Тобто у разі ДТП постраждалий водій зможе звернутися до своєї страхової компанії, а не винуватця. Важливо, щоб страховик був учасником договору про пряме відшкодування збитків.

Як відбуватиметься автоматична перевірка страхування?

Упродовж 2025 року буде запроваджений моніторинг наявності поліса через систему камер контролю швидкості. Тобто камери фіксуватимуть номери автомобіля і система автоматично перевірятиме наявність автоцивілки. Якщо поліса на авто немає, на власника чекатиме штраф.

Як зросте ціна страхування?

Оскільки скасовується регулювання цін на автоцивілку і зростають ліміти виплат, то страхування зросте в ціні. Деякі страхові вже оприлюднили нові тарифи – ідеться про подорожчання удвічі.

Чи є пільги з оформлення автоцивілки?

Якщо раніше деякі категорії громадян, наприклад, учасники бойових дій, люди з інвалідністю тощо, могли не оформляти автоцивілку, то тепер вона є обов’язковою для всіх.

Проте пільгові категорії можуть придбати поліс зі знижкою 50%. Важливо те, що якщо автомобілем пільговика користується людина без пільг, то вона повинна мати окремий договір страхування.