Загалом по Україні додали 51 нову ділянку

З 21 грудня патрульні вимірюватимуть швидкість руху з TruCAM на 51 новій ділянці в Україні. Про це повідомили у патрульній поліції. На Львівщині до переліку додали ще десять ділянок.

Загалом по Україні додали 51 нову ділянку, а також ще 12 ділянок — змінили. Загалом TruCAM контролюють швидкість на 346 ділянках доріг.

Нові ділянки вимірювання швидкості із TruCam

М-09 Львів — Рава-Руська (на Люблін) — дві нові ділянк (одна між 44 та 81 км, інша — між 97 і 115 км);

Н-13 Львів — Самбір — Ужгород — між 10 та 35 км;

Р-15 Ковель — Володимир — Шептицький — Жовква; — між 113 і 127 км;

Р-84 Бібрка — Кам’янка-Бузька — Жовква — Городок — Миколаїв — Жидачів — Калуш — Бурштин — між 203 і 206 км;

Т-14-02 Східниця — Пісочна — між 29 і 50 км;

Т-14-04 Шептицький — Рава-Руська — між 1 та 8 км;

Т-14-10 Броди — Шептицький — між 55 і 78 км;

Т-14-16 Львів — Пустомити — Мединичі — між 7 і 23 км;

Т-14-20 Яворів — Грушів — між 1 та 15 км.

Місця вимірювання швидкості автомобілів за допомогою приладів TruCAM у Львівській області (фото поліції, клікніть, щоб збільшити)

У патрульній поліції нагадали, що прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації для більш ефективного контролю швидкості.

«Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху», – зазначили в патрульній поліції.

Водіям нагадали, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень, а у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.