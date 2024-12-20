Частину вул. Чернігівської зроблять односторонньою

Частину вул. Чернігівської у Личаківському районі Львова зроблять односторонньою. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Зазначається, що відповідні зміни в організацію дорожнього руху внесли на запит Військового госпіталю, щоб полегшити доступ до лікарні, зокрема для автомобілів екстреної медичної допомоги. Зміни стосуються частини вул. Чернігівської, від вул. Ю. Руфа до вул. Пекарської.

«Односторонній рух буде дозволено в бік вулиці Пекарської. Це дозволить зменшити затори та зробити пересування зручнішим для всіх. Окрім цього, планується облаштування велокоридору без окремих смуг», – зазначили у Личаківській районній адміністрації.

Нову схему організації дорожнього руху ще мають погодити в поліції, після чого встановлять нові дорожні знаки та нанесуть розмітку. Виконати всі роботи планують до 15 березня 2025 року.

Нагадаємо, у Личаківському районі Львова також змінять організацію дорожнього руху на вул. Зеленій, Івасюка, Костя Левицького та Дніпровській.